Haushalt in Stuttgart AfD will Fahrrad-Steuer – das sagt die Stadtverwaltung zu der Forderung
Die AfD im Gemeinderat will den Haushalt mit einer Fahrrad-Steuer stärken. Jährlich sollen mindestens 15 Euro pro Rad gezahlt werden.
Die AfD im Gemeinderat will den Haushalt mit einer Fahrrad-Steuer stärken. Jährlich sollen mindestens 15 Euro pro Rad gezahlt werden.
Die Alternative für Deutschland (AfD) im Stuttgarter Gemeinderat will dem defizitären Haushalt mit einer neuen Fahrrad-Steuer eine Finanzspritze verpassen. Sie schlägt eine jährliche „Beteiligungsgebühr“ von mindestens 15 Euro pro Rad vor. Zwei Referate im Rathaus haben sich mit der Materie befasst.