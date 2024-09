Land will Förderung für Wohnungsbau aufstocken

Die Landesregierung sieht in ihrem Haushaltsentwurf eine deutliche Erhöhung der Mittel vor. Damit kommt sie der Branche entgegen.

Annika Grah 16.09.2024 - 18:31 Uhr

Die Landesregierung will ihre Mittel für die Wohnraumförderung in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Das geht aus dem Entwurf für den Doppelhaushalt 2025/26 hervor, der an diesem Dienstag im Kabinett beschlossen werden soll.