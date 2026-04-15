Heimliche Videoaufnahmen: Spanner-Skandal in Freiburg – Personalchefin belastet Uni-Spitze

Es ist ein Skandal, wie die Universität Freiburg ihn noch nie erlebt hat. Hunderte Frauen hat ein einstiger Studienberater über Jahre hinweg heimlich in intimen Situationen aufgenommen. Mit in Bädern und Toiletten versteckten Kameras filmte der 57-Jährige junge Studentinnen in einer Wohngemeinschaft, deren Zimmer er privat vermietete, ebenso wie Kolleginnen von der Uni auf einer Dienstreise, im vorab präparierten Quartier. Auch in Sanitärräumen der Beratungsstelle („Service-Center Studium“) und sogar im Beratungsgespräch selbst soll er Frauen ohne ihr Wissen aufgenommen haben.