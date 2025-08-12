Hemmingen/Gerlingen Über Autodächern entsteht Solarstrom
Sie gehen mit gutem Beispiel voran: Die Gemeinde Hemmingen und ein Gerlinger Unternehmen überdachen Parkplätze mit Photovoltaikanlagen.
Vorreiter bei der Energiewende ist die Gemeinde Hemmingen schon seit Jahrzehnten. Nun leistet sie erneut ein Stück weit „Pionierarbeit“, wie es der Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU) formuliert: Der Parkplatz zwischen der Seedammhalle, dem GSV-Vereinsheim, dem Kunstrasenplatz und den Tennisplätzen ist mit Photovoltaik überdacht worden.