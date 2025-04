Die Reaktivierung der Zugverbindung zwischen Weil der Stadt und Calw hat sich bisher, nicht zuletzt wegen aufwendigem Artenschutz, gezogen. Für einen der wenigen letzten Abschnitte liegt jetzt eine Genehmigung vor.

Sophia Herzog 29.04.2025 - 14:55 Uhr

Wenig gute Nachrichten gab es in der jüngsten Vergangenheit in Sachen Hermann-Hesse-Bahn: Die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Weil der Stadt und Calw ist im Ländle eigentlich ein Pionierprojekt der Verkehrswende, das Projekt in seiner fast vier Jahrzehnte währenden Wiederauferstehungsgeschichte zieht sich allerdings. Zuletzt ging es um massive Kostensteigerungen, und auch der Zeitpunkt der Inbetriebnahme – gerade ist Ende 2025 angepeilt – hat sich immer wieder nach hinten verschoben.