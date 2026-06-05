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Historische Zugfahrt Rückkehr einer Legende: „Roter Heuler“ fährt wieder durch Stuttgart

Historische Zugfahrt: Rückkehr einer Legende: „Roter Heuler“ fährt wieder durch Stuttgart
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Zuletzt war der „Rote Heuler“ vor elf Jahren im Einsatz. Foto: StZN

Nach elf Jahren rollt ein legendärer Elektrotriebwagen wieder durch Stuttgart. Hinter der Sonderfahrt über die Panoramabahn steckt eine lange Geschichte.

Es ist ein Klang, den viele in Stuttgart lange nicht mehr gehört haben: ein heulendes Anfahren, gefolgt vom rhythmischem Knacken des Schaltwerks, wenn der Zug beschleunigt. Wer diese Töne kennt, hat sofort ein Bild vor Augen: die roten Triebwagen der Baureihe 465, die über Jahrzehnte den Nahverkehr um Stuttgart prägten und von ihren Fahrgästen den Spitznamen „Rote Heuler“ bekamen.

 

Seit 1933 waren sie im Vorortverkehr rund um Stuttgart als Baureihe ET 65 im Einsatz und waren lange das Rückgrat des Nahverkehrs in der Region. Erst mit dem Start der S‑Bahn im Jahr 1978 verschwanden die elektrischen Triebwagen nach rund 45 Jahren aus dem Alltag. Heute sind sie zu einem Stück lebendiger Eisenbahngeschichte geworden.

Comeback nach elf Jahren

Eines dieser Fahrzeuge kehrt nun zurück: Nach elf Jahren Pause wird der Triebwagen 465 005 wieder auf der Strecke unterwegs sein. Am 14. Juni verkehrt er in insgesamt sieben Fahrten über die Panoramabahn zwischen Hauptbahnhof und Stuttgart‑Vaihingen.

Bis dahin war es ein weiter Weg. Nachdem der Verein Freunde zur Erhaltung historischer Schienenfahrzeuge (FzS) unter dem Vorsitz von Claus‑Jürgen Hauf den Triebwagen 1998 vom Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim zurückgekauft hatte, wurde er zunächst in Tschechien aufwendig restauriert. So konnte das 75. Jubiläum im Jahr 2008 mit mehreren Sonderfahrten gefeiert werden. Danach blieb der „Rote Heuler“ noch bis 2015 im Einsatz, ehe er erneut abgestellt wurde und fortan im FzS‑Vereinsmuseum in Horb am Neckar zu sehen war.

Erhebliche Kosten gestemmt

Der Knackpunkt: Damit historische Züge verkehren dürfen, müssen sie sich einer umfassenden Hauptuntersuchung unterziehen, bei der sämtliche sicherheitsrelevanten Komponenten geprüft werden. Fällt sie erfolgreich aus, erhält das Fahrzeug eine auf acht Jahre befristete Zulassung. Diese Untersuchung ist jedoch mit erheblichen Kosten verbunden – sechsstellige Beträge sind keine Seltenheit. Entsprechend musste beim 465er, wie die Baureihe ET 65 seit 1968 bezeichnet wurde, genau abgewogen werden, wann und wie eine Rückkehr auf die Schiene möglich ist.

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Warum der Zeitpunkt genau jetzt gekommen ist, hat vor allem zwei Gründe, wie Hauf erklärt. „Im Idealfall wird es der letzte Zug sein, der oben aus dem Hauptbahnhof fährt – dann haben wir einen schönen historischen Kreis gezogen“, sagt er und verweist darauf, dass die Fahrzeuge in den 1930er‑Jahren einst den Start des elektrischen Betriebs in Stuttgart markierten.

Zwei Ziele im Visier

Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass sich dieser Zeitpunkt angesichts der ungewissen Fertigstellung von Stuttgart 21 kaum exakt planen lässt. „Die Hauptuntersuchung hat eine Zeitspanne von etwa eineinhalb Jahren. Damals sind wir noch von einem früheren Zeitpunkt für Stuttgart 21 ausgegangen“, sagt Hauf mit Blick auf das Großprojekt.

Claus-Jürgen Hauf vor dem ET 65. Foto: StZ

Zum anderen rückt bereits ein besonderes Datum in den Blick: Im Jahr 2033 wird die Baureihe 465 hundert Jahre alt – und der „Rote Heuler“ soll dieses Jubiläum möglichst wieder auf der Schiene erleben. Und auch darüber hinaus sollen die kommenden acht Jahre intensiv genutzt werden. „Geplant sind Fahrten nach Ludwigsburg und Bietigheim und in die andere Richtung nach Plochingen und Esslingen“, sagt Hauf. Das bedeutet die Rückkehr auf die traditionellen Strecken. Zudem stehen Tagesfahrten auf der Agenda, etwa über die Neckartalstrecke nach Heidelberg oder auf der Schwarzwaldbahn.

Ein „Ur-Stuttgarter“ kehrt zurück

Angesichts dieser Pläne nahmen der Verein und der Vorsitzende persönlich erhebliche Mittel in die Hand und schickten den Triebwagen zur Hauptuntersuchung. Für den gebürtigen Bad Cannstatter eine Herzensangelegenheit. „Der ET 65 ist einfach ein Ur-Schwabe und Ur-Stuttgarter mit großem Lokalbezug. Jeder, der früher hier gependelt ist, kennt diesen Zug.“

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Nachdem die Hauptuntersuchung erfolgreich abgeschlossen wurde, steht dem erneuten Einsatz nun nichts mehr im Wege. Mit den Sonderfahrten am 14. Juni beginnt das erneute Comeback. Für die Fahrgäste soll dabei vor allem das Erlebnis im Mittelpunkt stehen. „Jedes Mal, wenn der Zug beschleunigt, gibt es zwölf Schläge – das hören die Fahrgäste direkt. Das ist Elektrotechnik der ersten Stunde“, sagt Hauf.

Zwischen Nostalgie und Faszination

Gerade dieses unmittelbare Erleben mache den Reiz aus, so der Vereinsvorsitzende. Denn: „Diese Technik hat damals auf Anhieb funktioniert. Es ist spannend, das heute mitzuerleben – aus Nostalgie oder auch zum ersten Mal.“

Wer dieses Stück regionaler Eisenbahngeschichte selbst erfahren möchte, hat am 14. Juni die Gelegenheit dazu: Weitere Informationen zu Fahrzeiten sowie Vorverkaufs-Tickets für die Sonderfahrten sind auf der Internetseite br465.de erhältlich.

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