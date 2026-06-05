Historische Zugfahrt Rückkehr einer Legende: „Roter Heuler“ fährt wieder durch Stuttgart
Nach elf Jahren rollt ein legendärer Elektrotriebwagen wieder durch Stuttgart. Hinter der Sonderfahrt über die Panoramabahn steckt eine lange Geschichte.
Nach elf Jahren rollt ein legendärer Elektrotriebwagen wieder durch Stuttgart. Hinter der Sonderfahrt über die Panoramabahn steckt eine lange Geschichte.
Es ist ein Klang, den viele in Stuttgart lange nicht mehr gehört haben: ein heulendes Anfahren, gefolgt vom rhythmischem Knacken des Schaltwerks, wenn der Zug beschleunigt. Wer diese Töne kennt, hat sofort ein Bild vor Augen: die roten Triebwagen der Baureihe 465, die über Jahrzehnte den Nahverkehr um Stuttgart prägten und von ihren Fahrgästen den Spitznamen „Rote Heuler“ bekamen.