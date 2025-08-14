Der Marktplatz in Stuttgart ist ein Hotspot, wenn die Sonne knallt. Als Schattenspender im Gespräch ist ein innovativer Schirm, den Studierende entworfen haben.
14.08.2025 - 07:00 Uhr
Es ist die Generalprobe. Andreas Schedler steht umringt von seinen Studierenden am Werktisch. Gleich kleben sie einen Meter des Eins-zu-eins-Modells zusammen. Es sind Minuten der Wahrheit. Eine halbe Stunde später steht fest: Es funktioniert. Damit sind die Studierenden und Andreas Schedler ihrem Ziel ein gutes Stück näher gekommen.