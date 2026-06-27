Hitze und Katastrophenschutz Wird den Helfern genug geholfen?
Innenminister Hagel betont die Bedeutung des Bevölkerungsschutzes. Doch die Organisationen mahnen seit Jahren mehr Unterstützung an.
Innenminister Hagel betont die Bedeutung des Bevölkerungsschutzes. Doch die Organisationen mahnen seit Jahren mehr Unterstützung an.
Es ist ausgerechnet die Hitze, die zur Absage des Bevölkerungsschutztags in Freiburg geführt hat. Der eine oder andere Ehrenamtliche, der eigentlich bei der Veranstaltung eingeteilt gewesen wäre, dürfte erleichtert sein, auch weil Organisationen wie die DLRG, Feuerwehren oder das Deutsche Rote Kreuz in diesen Tagen alle Hände voll zu tun haben. Innenminister Manuel Hagel (CDU) betonte gegenüber unserer Zeitung die Bedeutung der von Ehrenamtlichen getragenen Organisationen. „Wir erleben gerade eine der heftigsten Juni-Hitzeperioden unserer Geschichte“, sagte er unserer Redaktion. „Extreme Wettereignisse, Hitzewellen, Waldbrandgefahr, Hochwasser, Cyberangriffe und internationale Spannungen sind bei uns im Land mittlerweile gelebte Realität.“ Baden-Württemberg sei aber auf den Ernstfall vorbereitet, auch dank der zahlreichen Ehrenamtlichen im Land.