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Hitze und Katastrophenschutz Wird den Helfern genug geholfen?

Hitze und Katastrophenschutz: Wird den Helfern genug geholfen?
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Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist mit ihren Ehrenamtlichen bei der Hitze im Dauereinsatz. Foto: Sascha Thelen/dpa

Innenminister Hagel betont die Bedeutung des Bevölkerungsschutzes. Doch die Organisationen mahnen seit Jahren mehr Unterstützung an.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Es ist ausgerechnet die Hitze, die zur Absage des Bevölkerungsschutztags in Freiburg geführt hat. Der eine oder andere Ehrenamtliche, der eigentlich bei der Veranstaltung eingeteilt gewesen wäre, dürfte erleichtert sein, auch weil Organisationen wie die DLRG, Feuerwehren oder das Deutsche Rote Kreuz in diesen Tagen alle Hände voll zu tun haben. Innenminister Manuel Hagel (CDU) betonte gegenüber unserer Zeitung die Bedeutung der von Ehrenamtlichen getragenen Organisationen. „Wir erleben gerade eine der heftigsten Juni-Hitzeperioden unserer Geschichte“, sagte er unserer Redaktion. „Extreme Wettereignisse, Hitzewellen, Waldbrandgefahr, Hochwasser, Cyberangriffe und internationale Spannungen sind bei uns im Land mittlerweile gelebte Realität.“ Baden-Württemberg sei aber auf den Ernstfall vorbereitet, auch dank der zahlreichen Ehrenamtlichen im Land.

 

Rotes Kreuz warnt: zu wenig Investitionen

Der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz in Deutschland ist Ländersache. Er wird getragen von Organisationen wie dem Technischen Hilfswerk, aber auch vom Deutschen Roten Kreuz oder der DLRG, die in großen Teilen mit Ehrenamtlichen arbeiten. Sie helfen der Bevölkerung etwa wie jüngst beim Stromausfall in Reutlingen, bei Überschwemmungen oder auch aktuell während der Hitze. Doch die Hilfsorganisationen warnen seit Jahren vor einer chronischen Unterfinanzierung. Erst vor Kurzem kritisierten die beiden Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes bei einer Pressekonferenz in Stuttgart: „Anspruch und tatsächliche Investitionen für eine resiliente Gesellschaft klaffen derzeit auseinander.“

Die Landesregierung hat sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, den Bevölkerungsschutz zu stärken. Eine Abteilung im Innenministerium soll zu einem Präsidium Bevölkerungsschutz ausgebaut werden, das Aufgaben von der Vorsorge über die Einsatzplanung bis hin zur Unterstützung bei der operativen Krisenbewältigung übernehmen soll. Zudem sollen die unteren Katastrophenschutzbehörden gestärkt werden. Geld soll es unter anderem für eine Erneuerung der Fahrzeugflotten geben.

Opposition: Zuviel Infrastruktur, zu wenig Finanzierung

Der Opposition ist das zu wenig. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Boris Weirauch, begrüßt zwar die Zielrichtung, aber er erwarte nicht nur administrative Strukturen, sondern finanzielle Unterstützung für Menschen und Kommunen: „Die ausreichende Finanzierung und Stärkung der unteren Katastrophenschutzbehörden sowie die Schaffung einer klaren Koordinierung auf Landesebene in Krisensituationen muss jetzt zügig umgesetzt werden.“ Gleichzeitig fordert er unter anderem den Ausbau der Helfergleichstellung. Die ehrenamtlichen Helfer unterschiedlicher Organisationen werden unterschiedlich entschädigt. Erst im vergangenen Jahr war das in Baden-Württemberg etwas angeglichen worden.

Der innenpolitische Sprecher der AfD, Chris Hegel, kritisiert ebenfalls, es bleibe überwiegend bei neuen Behörden, Gremien und Verwaltungsstrukturen. „Entscheidend ist aber die tatsächliche Einsatzfähigkeit vor Ort“, sagte Hegel: „Wer den Bevölkerungsschutz ernst nimmt, muss vor allem die Einsatzkräfte und die operative Vorsorge stärken – nicht in erster Linie neue Verwaltungsstrukturen schaffen.“

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