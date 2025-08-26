Stuttgart ist besonders stark betroffen von Hitze. Die Stadt reagiert darauf, indem sie sich 29 Schirme und ein Sonnensegel leiht – und kassiert dafür eindeutige Kritik.
26.08.2025 - 16:25 Uhr
Um kurzfristig Schattenplätze zu schaffen, hat die Stadt Stuttgart diesen Sommer 29 Sonnenschirme aufstellen lassen. Während beispielsweise die Schattenspender am Bismarckplatz gut funktionieren, befand sich in Botnang ein Schirm im Schatten eines großen Baumes; und auch am noch recht neuen Marga-von-Etzdorf-Platz in Bad Cannstatt – einer Steinwüste – wirken die Sonnenschirme sinnlos.