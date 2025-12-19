Höhere Kitagebühren beschlossen: So viel teurer wird der Ganztagsplatz in Stuttgart

Zum ersten Mal seit zehn Jahren erhöht die Stadt Stuttgart ihre Kitagebühren, an denen sich auch die freien Träger orientieren. Bei der Haushaltsverabschiedung am 19. Dezember stimmte eine Mehrheit der Räte für einen entsprechenden Antrag von CDU und Grünen, ohne das Thema noch einmal zu diskutieren. Allerdings hatte es im Vorfeld Diskussionen und Proteste gegeben.

Damit werden die Elternbeiträge im September 2026 und 2027 bei der Ganztagesbetreuung unter drei Jahren um je elf Prozent steigen, bei älteren Kindern um je 7,5 Prozent. Die 7,5 Prozent sollen auch bei einer sechs- oder siebenstündiger Betreuung (VÖ) für unter Dreijährige gelten, bei älteren VÖ-Kindern werden je Jahr vier Prozent mehr fällig. Danach folgt für alle ein jährlicher Erhöhungssatz von drei Prozent pro Jahr bis 2031.

In Zahlen bedeutet das bei dreijährigen Kindern im Ganztag mit der längsten Betreuungszeit (also mit Zuschlag früh/spät) im Jahr 2031 ohne Essen Kosten von 355,01 Euro – und damit knapp 100 Euro mehr als heute. Der analoge Ganztag für über Dreijährige würde 241,92 Euro kosten, gut 50 Euro mehr als derzeit.

Auch das Kita-Essen wird teurer

Dazu kommen noch höhere Kosten fürs Essen, das wird 2026 und 2027 um je elf Prozent auf 85 und dann auf 93 Euro im Monat angehoben werden, danach ebenfalls bis 2031 um jährlich drei Prozent auf am Ende rund 94 Euro pro Monat. Die Gebührenbefreiung für Bonuscard-Kinder (samt Essen) soll ebenso wie die Ermäßigung für Familiencard-Kinder erhalten bleiben.

Mit ihrem Antrag hatte die Haushaltskoalition einen Vorschlag der Verwaltung ausgehebelt, der massivere Gebührensteigerungen vorsah: Das Jugendamt sah vor, dass sich die Ganztagesbetreuung mit Früh- und Spätzuschlag für Kinder unter drei Jahren bis zum Jahr 2031 von 256 auf 828 Euro pro Monat verteuert. Bei älteren Kindern wären statt der bisherigen 186 dann 520 Euro pro Monat zu überweisen. Dagegen hatte es massive Proteste von Eltern, aber auch freien Kita-Trägern gegeben.

Aber auch an den nun beschlossenen Erhöhungen entzündet sich Kritik: Kinderbetreuung dürfe kein Luxus sein, schreibt der Gesamtelternbeirat der städtischen Kindertageseinrichtungen, Horte und Schülerhäuser (GEB) in einem Brief an Nopper und die Gemeinderäte. Bildung beginne bereits in der Kita und müsse für alle Kinder zugänglich sein. „Eine Erhöhung der Kita-Gebühren widerspricht diesem Grundgedanken fundamental. Sie verstärkt soziale Ungleichheiten, gefährdet die Bildungsgerechtigkeit und trifft insbesondere Familien mit mittlerem oder geringem Einkommen hart ‒ gerade in einer Stadt wie Stuttgart, in der die Lebenshaltungskosten ohnehin zu den höchsten in Deutschland zählen“, so der GEB, der auf Städte wie München und Berlin verweist, wo Kitas ganz oder teilweise gebührenfrei sind.

Im Vergleich zu anderen Gemeinden in der Region, sind die Stuttgarter Kita-Gebühren allerdings – auch nach den Erhöhungen – günstig.

Die Entscheidung über die höheren Kitagebühren wird allerdings erst gültig, wenn der Haushalt am 19. Dezember komplett verabschiedet, und später vom Regierungspräsidium genehmigt wird.