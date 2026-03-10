Auch im Kreis Esslingen ist Tanken derzeit deutlich teurer geworden. Wie viel kostet Benzin und Diesel aktuell – und wo ist es noch am günstigsten?
10.03.2026 - 09:19 Uhr
Autofahrerinnen und Autofahrer müssen momentan tiefer in den Geldbeutel greifen - so sie ihr Fahrzeug tanken wollen. Wegen des Konflikts im Nahen Osten sind die Preise für Diesel und Benzin angestiegen. Auch in den Tankstellen im Kreis Esslingen ist das bemerkbar. Mancherorts klettern die Preise für Sprit auf mehr als zwei Euro.