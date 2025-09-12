ICE und TGV: Die schnellsten Zugverbindungen von Stuttgart in andere Großstädte

Die folgende Liste legt die typische, schnellste Verbindung zu Grunde, möglichst einen Direktzug, und setzt die Fahrzeit in Beziehung mit den vom Google Maps angegebenen Straßenkilometern. Schließlich ist die Distanz mit dem Auto auch für Bahnkunden eine Messlatte. Die auf 5 km/h gerundeten Durchschnittsgeschwindigkeiten sind also eine Modellrechnung, die besagt, wie schnell man durchschnittlich mit dem Auto fahren müsste, um mit dem Zug mitzuhalten.

1. Paris Klarer Sieger ist die Verbindung Stuttgart-Paris. Was nicht an den deutschen Strecken liegt, sondern an einer Rennpiste in Frankreich, wo auf mehr als 400 Kilometern Länge die Züge bis zu 320 km/h schnell fahren können. Wenn man die gerundete Entfernung von 630 Kilometern und eine fahrplanmäßige Fahrzeit des TGV von etwa drei Stunden und 15 Minuten nimmt, landet man bei einem satten Durchschnitt von knapp 195 Kilometern pro Stunde.

2. Köln

Eine der schnellsten Bahnstrecken Deutschlands von Frankfurt nach Köln, auf der planmäßig 300 Kilometer in der Stunde möglich sind, bringt diese Relation auf den zweiten Platz. Zwei Stunden und zwanzig Minuten Fahrzeit bei einer Entfernung von 370 Kilometer ergeben gerundet ein Durchschnittstempo von etwa 160 Kilometern pro Stunde von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof.

In Köln ist man von Stuttgart aus relativ zügig. Foto: IMAGO/Hanno Bode

3. Frankfurt

Von Stuttgart aus wegen der schon 1991 eröffneten Schnellfahrstrecke nach Mannheim ist das sozusagen ein Klassiker. Hierhin schafft es der ICE zum Hauptbahnhof leicht abgerundet mit einem Durchschnittstempo von 135 km/h.

4. Berlin

Der neue Sprinter-ICE über Nürnberg nach Berlin macht den Wettbewerb um einen Platz auf dem Siegerpodest zum knappen Rennen. Auch hier kommt man rechnerisch für die 630 Kilometer mit der neuen Verbindung in etwa auf einen Durchschnitt von 135 km/h – in diesem Fall aber leicht aufgerundet, was den undankbaren vierten Platz bedeutet.

Zudem fallen die normalen Verbindungen über Frankfurt nach Berlin demgegenüber ab. Da sind es nur 110 Kilometer pro Stunde. Dieser deutliche Unterschied kommt auch dadurch zustande, dass der ICE im Vergleich zur als Berechnungsbasis zu Grunde gelegten Straßendistanz hier einen längeren Weg zurücklegt. Noch etwas: Die Entfernungen nach Paris und Berlin sind von Stuttgart aus ziemlich gleich. Aber an die Seine kommt man in drei Stunden und 15 Minuten – nach Berlin braucht man auch künftig mit dem Sprinter eineinhalb Stunden länger.

5. Hamburg

Von der Entfernung her mit 660 Kilometern nur etwas weiter weg als Berlin – aber künftig im Vergleich langsamer. Eine Fahrzeit von etwa 5 Stunden 15 Minuten sorgt für ein Durchschnittstempo von etwa 125 km/h.

6. München

Die nächsten drei Plätze liegen Kopf an Kopf. Aber als drittgrößte Stadt in Deutschland soll München hier einmal den Vorzug bekommen. Die 230 Kilometer sind aktuell in knapp zwei Stunden zu schaffen. Also: 115 km/h.

7. Brüssel

Mit 540 Kilometern Distanz ist die Hauptstadt der EU deutlich weiter weg als München. Die Reisegeschwindigkeit aber ähnlich. Insofern sind die leicht abgerundeten 115 Kilometer pro Stunde beachtlich.

8. Amsterdam

Die Stadt in den Niederlanden ist mit etwa 640 Kilometern noch etwas weiter weg als Brüssel. Die hier leicht aufgerundeten 115 km/h reichen für den Platz hinter der belgischen Hauptstadt.

9. Wien

Ausgerechnet in die deutschsprachigen Nachbarländer fällt das Tempo ab. Die österreichische Hauptstadt liegt mit 620 Kilometern von Stuttgart aus etwa im Entfernungsbereich von Amsterdam, Berlin oder Hamburg. Aber die 6 Stunden 30 oder 40 Minuten Fahrzeit mit dem recht neuen Direktzug der privaten Westbahn sind eher mäßig. Selbst wenn man die beste Umsteigeverbindung der Deutschen Bahn nimmt, die etwas schneller ist, aber in München das übliche Anschlussrisiko hat, bleibt es bei einem Durchschnittstempo von 100 Kilometern in der Stunde.

10. Zürich

Das Schlusslicht auf der Liste ist für Deutschland absolut peinlich, weil der Zustand der Infrastruktur bei uns der entscheidende Faktor ist. Mit Tempo 75 im Schnitt leidet die nur 225 Kilometer kurze Verbindung in die Schweizer Metropole an der jahrzehntelangen Vernachlässigung der Gäubahn. Dass im Zuge von Stuttgart 21 die Relation auch noch für mindestens fünf Jahre gekappt werden soll, passt ins Bild.