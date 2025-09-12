ICE und TGV Die schnellsten Zugverbindungen von Stuttgart in andere Großstädte
Die DB will die Verbindung Stuttgart-Berlin eine Stunde schneller machen. Aber welche Verbindungen in deutsche und europäische Metropolen halten den Temporekord?
Die folgende Liste legt die typische, schnellste Verbindung zu Grunde, möglichst einen Direktzug, und setzt die Fahrzeit in Beziehung mit den vom Google Maps angegebenen Straßenkilometern. Schließlich ist die Distanz mit dem Auto auch für Bahnkunden eine Messlatte. Die auf 5 km/h gerundeten Durchschnittsgeschwindigkeiten sind also eine Modellrechnung, die besagt, wie schnell man durchschnittlich mit dem Auto fahren müsste, um mit dem Zug mitzuhalten.