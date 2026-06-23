Auch CDU-Politiker Manuel Hagel ist für neue Hitzefrei-Regeln. Den Vorteil sieht er nicht nur als Minister, sondern auch als Vater. Wie er argumentiert und worum es geht.
23.06.2026 - 13:02 Uhr
Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel findet nicht nur als Politiker Verständnis für verbindlichere Hitzefrei-Regelungen an Schulen. Auch als Vater unterstützt er die neuen Vorschläge von Kultusminister und Parteifreund Andreas Jung (CDU). „Mein Sohn geht in die erste Klasse einer Grundschule“, sagte Hagel in Stuttgart. „Und wir führen diese Diskussionen gerade jeden Tag zu Hause.“