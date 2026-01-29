Innenminister Thomas Strobl hat in zehn Jahren Amtszeit viel versprochen und wenig gehalten. Die CDU will teilweise seine Entscheidungen sogar wieder kassieren.
Als Christdemokrat Thomas Strobl am 12. Mai 2016 Innenminister wurde, verband er das mit klarem Anspruch: mehr Ordnung, mehr Polizisten, mehr Sicherheit. Fast zehn Jahre später zeigt sich ein fast schon desaströses Bild – und das aktuelle CDU-Wahlprogramm liest sich bei der Inneren Sicherheit wie eine Korrektur des eigenen Ansinnens.