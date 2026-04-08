Innovative Ideen aus der Uni: Studierende träumen vom Schwimmen auf Stuttgarts Bahngleisen

Bald schon dürfte sie wieder über Stuttgart hereinbrechen: sommerliche Hitze. „Und was kann man dann machen – außer zum Palast der Republik zu gehen?“, fragt Gereon Schumacher, um die Antwort gleich selbst zu geben: ab ins Gleisbad, das Naturbad über dem neuen Hauptbahnhof, wo Bahngleise zu Badebecken geflutet und Bahnsteige zu begrünten Badestegen gestaltet wurden. Wo sattgrüne Pflanzen von roten Fußgängerbrücken ranken und Menschen auf Luftmatratzen im Wasser dösen. Und wo in der kalten Jahreszeit Sauna, Eisbaden und Wintermarkt locken.