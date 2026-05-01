Freibadfritten, Inseldrink und Trillerpfeife: Am 3. Mai pfeift der Verein Neckarinsel die Saison an – und macht Lust auf Stuttgart am Fluss. Bald soll es auch endlich ins Wasser gehen.
01.05.2026 - 09:58 Uhr
Sonja Schwarz und Tim Schaffarczik stehen auf einer kleinen Insel, tragen Trillerpfeifen wie Bademeister – und reden nicht lange um den kühlen Fluss herum, der diese Insel umfließt: „Dieses Jahr wollen wir wirklich in den Neckar“, sagen die beiden, die hauptamtlich für den Stuttgarter Verein Neckarinsel tätig sind. Bis in die 1950er-Jahre sei Baden im Neckar selbstverständlich gewesen. Heute schwanke die Wasserqualität. Aber: „An den allermeisten Tagen ist sie sogar sehr gut.“