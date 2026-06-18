Gerade eine Woche ist es her, als in Stuttgart die Krankenhäuser zu einem offenen Protest aufgerufen haben - so, wie viele Kliniken im Südwesten: Mit Absperrbändern hatten Häuser wie das Klinikum Stuttgart, das Karl-Olga-Hospital sowie das Diakonie-Klinikum Stuttgart den Haupteingang symbolisch verschlossen, um gegen die Einschnitte zu protestieren, die ihnen seitens der geplanten Sparpläne der Bundesregierung drohen. „Kein Geld. Keine Versorgung. Wir sind für Sie da. Solange wir noch können“ - so lautete das Motto der Protestaktion, zu der die Krankenhausgesellschaft Baden-Württemberg aufgerufen hatte.