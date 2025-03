Eigentlich hat er sich in den Ruhestand verabschiedet, aber trotzdem ist er jeden Tag in seinem Lokal: Christos Chatzopoulos übernahm vor 40 Jahren den Imbiss Udo Snack im Stuttgarter Osten. Das war der Anfang einer Burger-Dynastie.

Kathrin Haasis 20.03.2025 - 09:23 Uhr

Von Udo Snack kann sich Christos Chatzopoulos einfach nicht trennen. Vor 40 Jahren übernahm er den Imbiss im Stuttgarter Osten, als Hamburger noch kein Hype waren. Manche Menschen in der Nachbarschaft nennen ihn sogar Udo und einer sagt, ob im Spaß oder ernsthaft ist nicht ganz klar, Herr Snack zu ihm. Er kommt immer noch täglich zur Arbeit, obwohl sein Ruhestand schon längst verkündet wurde. „Das ist mein Leben“, sagt der 65-Jährige. Nur seinen Platz am Herd hat er mittlerweile geräumt, da stehen nun Angestellte. Wie keine andere spiegelt seine Familie die Entwicklung des US-amerikanischen Fast Foods in der Stadt wider: Der jüngere Sohn führt das erste Hamburger-Lokal Stuttgarts weiter, der ältere hat im Namen des Vaters eine Kette gründet.