„Die Ministerien wissen nicht, wer was wie fördert“

Der Normenkontrollrat im Land soll für die Landesregierung Bürokratie bekämpfen. Der Vorsitzende Dieter Salomon sparte zuletzt nicht mit Kritik. Im Interview verrät er, wer es in der Landesregierung seiner Meinung nach richtig macht – und was er sich als nächstes vornimmt.

Annika Grah 15.09.2024 - 11:07 Uhr

Vor fast einem Jahr hat der neu aufgestellte Normenkontrollrat seine Arbeit aufgenommen. Vorsitzender ist Dieter Salomon, der als kritikfreudig gilt. Was läuft beim beabsichtigten Bürokratieabbau gut und was schief? Und was muss sich noch dringend ändern? Das verrät Salomon im Interview.