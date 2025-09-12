Irritation im Stuttgarter Rathaus: „Dinge, die andere verbrechen“ – Nopper gibt Frust-Antwort in Kinder-Interview

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) lässt Vorsicht walten, wenn er vor der Kamera Rede und Antwort stehen soll. Dass sein Stab vorab um die Fragen bittet, dürfte ein Resultat des bundesweit für Schlagzeilen sorgenden Interviews mit dem SWR-Fernsehen zu Problemen in seinen Behörden sein. Der OB flippte förmlich aus, als er vor laufender Kamera der Journalistin erst unterstellte, sie würde ihn für „dämlich“ halten, um dann das Interview sogar ganz abzubrechen. Nopper wollte damals „überreagiert“ haben, weil ihm unterstellt worden sei, er wäre als Chef der Verwaltung persönlich für das Organisationsversagen verantwortlich. Der OB wäre gut beraten, seine Hausaufgaben zu machen, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen, kommentierte damals der SPD-Fraktionschef Stefan Conzelmann den Versuch des OB, die Schuldfrage nach unten abzuleiten.