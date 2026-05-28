Die Pegel von Deutschlands größtem See sind niedrig - das ist an vielen Stellen offensichtlich. Welche Auswirkungen hat das? Und könnte sich das in diesem Jahr noch ändern?
28.05.2026 - 14:53 Uhr
Deutschlands größter See leidet mal wieder unter Wassermangel. Zumindest ist es offensichtlich, dass der Bodensee derzeit wenig Wasser führt. Tatsächlich führt der See, der mehrere Millionen Menschen im Südwesten mit Trinkwasser versorgt und Heimat für viele Tiere und Pflanzen ist derzeit so wenig Wasser wie selten zuvor zu diesem Zeitpunkt im Jahr. Warum ist das so? Und welche Auswirkungen hat das? Fragen und Antworten.