Jahrestag der US-Unabhängigkeit: USA - 250 Jahre voller Widersprüche

Da stehen sie, die stolzen Herren, meist mit gepuderten Perücken, im Bewusstsein ihrer Bedeutung. Sie haben sich im Sommer 1776 in Philadelphia um ein Dokument versammelt, das Geschichte schreiben soll. Das Gemälde von John Trumbull zeigt die Präsentation der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vor den Delegierten, die sie einige Tage später am 4. Juli verabschieden werden. Es ist erst 40 Jahre nach dem Ereignis entstanden und spiegelt das von Anfang an grenzenlose Selbstbewusstsein der USA. Heute hängt es in der Rotunde des US-Kapitols.

Das klassizistische Ambiente ist Programm. „Novus ordo seclorum“, also „eine neue Ordnung der Zeitalter“, steht noch heute lateinisch auf dem Ein-Dollar-Schein. Hier war es, das neue Rom, das Monarchie und Tyrannei überwand! Die Gründerväter – alles Männer – waren Jünger der europäischen Aufklärung. Aber erst sie, so glaubten sie, knüpften an die Freiheit an, die einst die römische Republik verkörperte. Die von der Kolonialmacht Großbritannien erbeuteten Fahnen an der Wand im Hintergrund zeigen den Triumph über das dekadente Europa.

Das unveräußerliche Streben nach Glück

Auch die Einleitung der Unabhängigkeitserklärung zeigt Sinn für historisches Pathos: „Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören“. Diese Sätze sind zu Recht legendär geworden. Die 1776 formulierten Ideale stehen weltweit an der Wurzel freiheitlicher Gesellschaften. Ohne die amerikanische Revolution hätte es kurz darauf keine französische gegeben.

Dieser Stich aus den 1850er Jahren zeigt das Brandmarken von entflohenen und wieder eingefangenen Sklaven. Foto: Wikipedia - Public Domain

Doch die USA müssen sich gerade deshalb gefallen lassen, besonders intensiv auf dem Prüfstand zu stehen. Dunkle Seiten hat jedes Land – doch bei den Vereinigten Staaten kontrastieren sie mit dem hellen Licht, in das sie sich selbst immer gestellt haben. Und darum hier gleich die bittere Pointe: Von den 56 Unterzeichnern der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung waren 41 Sklavenhalter. Derjenige mit den meisten entrechteten Menschen in seinem Besitz war Thomas Jefferson – auf dem Bild der Mann in der Mitte mit der Unabhängigkeitserklärung in den Händen. Zu seinen Lebzeiten wurde fast keiner der 620 von ihm versklavten Menschen in die Freiheit entlassen. Im Gegenteil: Nach seinem Tod wurden zum Begleichen seiner aufgehäuften Schulden zahlreiche Sklaven verkauft und deren Familien auseinander gerissen. Zudem hatte Jefferson eine langjährige Affäre und mehrere Kinder mit einer seiner Sklavinnen. Als die Beziehung zu dem Mädchen namens Sally Hemings begann, war sie wohl zwölf, höchstens vierzehn Jahre alt – massiver sexueller Missbrauch. Im amerikanischen Süden war das Normalität.

Die Sklavenhalter haben keine Entschuldigung

Die Entschuldigung, so sei halt der Zeitgeist gewesen, verfängt nicht. Als die Unabhängigkeitserklärung verfasst wurde, war die Kritik an der Sklaverei bereits massiv. Auch in den USA gab es eine meist religiös motivierte Gegnerschaft. Erste US-Bundesstaaten schafften die Sklaverei bald ab, Vermont schon 1777. Doch die Verfassung von 1787 zementierte in einem politischen Kompromiss die Sklaven-Wirtschaft. Und so hat sie sich in den Südstaaten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entgegen des globalen Trends sogar verfestigt. Dank ihr war der Baumwollanbau enorm profitabel.

Der amerikanische Bürgerkrieg 1861 bis 1865 war nicht primär moralisch, sondern ökonomisch und politisch motiviert. Zwei Wirtschaftsformen im selben Land, eine mit freien Arbeitern im Norden, die andere mit Sklavenarbeit im Süden, konnten nicht koexistieren. Die Ausgrenzung der Afroamerikaner reichte bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Ihre Rechte mussten sie sich hart erkämpfen. Und erst 1967 erklärte der Oberste Gerichtshof der USA ein Gesetz des Bundesstaates Virginia für verfassungswidrig, das „gemischtrassige“ Ehen verbot.

Die Vereinigten Staaten - ein uneiniges Land

Angesichts der aktuellen Polarisierung darf man nicht vergessen, dass die Vereinigten Staaten immer ein Land der krassesten Gegensätze gewesen sind. Der Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaaten wurde so blutig geführt wie in Europa erst Jahrzehnte später der Erste Weltkrieg. Schon der Unabhängigkeitskampf war letztlich ein Bürgerkrieg. Viele Amerikaner kämpften als so genannte Loyalisten auf britischer Seite. New York entsandte mehr Kämpfer in die britische Armee als in die des US-Feldherrn George Washington. Mehr als 60 000 Amerikaner flohen bei Kriegsende nach Kanada.

Die Vertreibung der Cherokee, der „Pfad der Tränen“, in einem Gemälde des Künstlers Robert Lindneux von 1942. Foto: Robert Lindneux - Public domain

Auch die Indianer hielten nichts von den Unabhängigkeitsbestrebungen. Sie kämpften oft auf britischer Seite, weil sie wussten, dass die Freiheit der weißen Amerikaner auf ihre Kosten gehen würde. Die britische Krone bremste die Expansion in die Indianergebiete, weil man auch Indianer als Untertanen sah. Die weißen Siedler ließen sich hingegen in ihrer Gier nach Land nicht stoppen.

Besonders brutal war die Indianerfeindlichkeit unter jenem US-Präsidenten, der bis heute die 20-Dollar-Note ziert, dem Demokraten Andrew Jackson. Mit dem Indian Removal Act von 1830 wurde die Vertreibung der Indianer westlich des Mississippi zum Regierungsprogramm. Tausende starben im eisigen Winter auf dem „Trail of Tears“, dem „Pfad der Tränen“ ins Reservat in Oklahoma. Menschen, deren Lebensweise sich entgegen dem Indianer-Klischee nicht von ihren weißen Nachbarn unterschied: Sie waren alphabetisiert und christianisiert, lebten in den gleichen Häusern von derselben Landwirtschaft. Aber sie waren im Weg.

Rassistische Diskriminierung von Einwanderern

Eine Einwanderungsnation mit rassistischer Immigrationspolitik ist ein weiterer herber Kontrast. Fast jede Einwanderergruppe in der US-Geschichte wurde diskriminiert. Dazu gehörten im 19. Jahrhundert insbesondere die Deutschen, die den damals dominierenden, britischstämmigen Puritanern suspekt waren, und die man kulturell und ökonomisch als Bedrohung sah. Die 1920er Jahre waren ein Tiefpunkt: Durch Quoten wurde etwa die Einwanderung aus Süd- und Osteuropa strikt limitiert. Von 1882 an war sie für Chinesen verboten. Aktuell werden Schwarzafrikaner ausgegrenzt, dafür sind weiße Südafrikaner erwünscht.

Die Liste der Widersprüche ließe sich fortführen. Die USA inszenierten sich als Hort der Selbstbestimmung, aber kolonisierten die Philippinen und Puerto Rico oder intervenierten in Lateinamerika gegen demokratische Regierungen. Die Bill of Rights sollte die Grundrechte garantieren – aber sie galt nicht für hunderttausende japanischstämmige US-Bürger, die im Zweiten Weltkrieg interniert wurden. Das Versprechen des Aufstiegs durch harte Arbeit kaschiert krasse soziale Ungleichheit. Wahlmänner-System und Manipulation von Stimmbezirken untergraben das Prinzip „Eine Person, eine Stimme“. Das Recht auf freie Meinungsäußerung lässt zu, Politik massiv mit Geld zu beeinflussen. Der Naturschutz-Pionier USA ist größter CO₂-Emittent. Die USA sind führend in den Wissenschaften – und Hochburg des Anti-Intellektualismus.

In der deutschen Touristenerfahrung geht oft unter, dass das Plural-s in den United States der Schlüssel zum Land ist. Das Postkartenbild zwischen New York, Florida, Niagara Fällen, Grand Canyon und Kalifornien ist nur ein Fragment. Letztlich erkennt man den Amerika-Versteher daran, dass er aufgegeben hat, das Land auf einen Nenner zu bringen. Die USA sind alles – und immer auch das Gegenteil. Doch sie sind genial darin, ihre Widersprüche mit griffigen Slogans zu überstrahlen. „Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.“ – „Der amerikanische Traum“. Oder die Sätze auf der Freiheitsstatue: „Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren.“ Schöner Schein, ja die bewusste Lüge gehören zur kulturellen Essenz der Vereinigten Staaten. „Jeden Tag wird ein Dummer geboren“, so lautete das Bonmot des größten Entertainment-Moguls des 19. Jahrhunderts, des Zirkusunternehmers PT Barnum. Nichts an seinen Exoten-Shows war wahr. Aber die Leute wurden bestens unterhalten. Als die Filmindustrie entstand, wurde sie in den USA zur Traumfabrik. Auch die virtuelle Realität aus dem Silicon Valley oder die geschmeidige Fassade der Künstlichen Intelligenz sind uramerikanisch.

Trump zeigt ein wahres Gesicht der USA

Der Show-Mann Donald Trump, um ihn jetzt zu nennen, ist kein Fremdkörper, sondern ein wahrer Vertreter der USA. Wenn sie einen schlechten Tag habe, schrieb die afroamerikanische Journalistin Lydia Polgreen in der „New York Times“, dann werde ihr klar: „Trump ist die Erfüllung dessen, was Amerika immer war, eine selbstzufriedene Nation, die sich als Teil der göttlichen Vorsehung sieht und wegen ihres vermeintlichen Ausnahmestatus tun kann, was auch immer sie will.“ Trump sei zweimal gewählt worden, weil Amerikaner genau ihn wollten.

Wenn man auf den 200. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung zurückblickt, sieht man, wie sich das Land verändert hat. Auch 1976 waren die USA nach Vietnam und Watergate gespalten. „Die Fahne als Inkarnation nationaler Einheit und Geschlossenheit lange Zeit unangefochten, ist heute zum Zeichen der Zerrissenheit der Amerikaner geworden“, schrieb damals der ARD-Korrespondent Klaus Bölling, später Regierungssprecher des SPD-Kanzlers Helmut Schmidt. Am Ende übertünchte naiver Flaggen-Kitsch die Risse. Die Spaltung am 250. Jahrestag 2026 reicht tiefer. Trumps Versuch, dem Jubiläum seinen Stempel aufzudrücken, lässt keine Feierstimmung aufkommen. Einem am 4. Juli geplanten Konzert in Washington bleiben so viele Künstler fern, dass Trump es zum Ego-Event machen will – so wie er schon die Jubiläumsmünze, einen Pass und einen Geldschein mit seinem Abbild dekorieren ließ.

Demonstranten in Minneapolis, Minnesota, bei den „No Kings“-Protesten gegen Donald Trumps autoritäre Amtsführung. Foto: Kerem Yucel/AFP

Doch die Gründungsidee der Vereinigten Staaten lebt. Die Väter der Unabhängigkeit haben an ihre hehren Grundsätze ehrlich geglaubt. Sie haben eine Messlatte hinterlassen, an der sich alle US-Freiheitsbewegungen seither orientiert haben. Auch die No- Kings-Proteste gegen Trump spielen auf die Rebellion gegen den britischen König an.

Die USA, das sind eben auch die Soldaten, die 1945 die Konzentrationslager befreiten. Es sind der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King und der erste afroamerikanische Präsident Barack Obama. Es sind die für ihre Immigranten-Nachbarn auf die Straßen gehenden Bürger von Minneapolis. Es sind mutige Journalisten. Es sind die konservativen Richter, denen die Exzesse der Trump-Regierung zuwider sind. Oder es ist der Farmer, der sich beim Bau von Windrädern von Öl-Freunden in Washington nicht stoppen lässt.

250 Jahre Kampf um den Geist der Unabhängigkeitserklärung

Auch US-Präsident Abraham Lincoln berief sich 1863 nach dem Sieg über die Südstaaten in der Schlacht von Gettysburg auf die Ideale des Anfangs: „Vor 87 Jahren gründeten unsere Väter auf diesem Kontinent eine neue Nation, in Freiheit gezeugt und dem Grundsatz geweiht, dass alle Menschen gleich geschaffen sind“, sagte er. Die Toten der Schlacht seien nicht vergebens gestorben, wenn man sich schwöre, „dass diese Nation, unter Gott, eine Wiedergeburt der Freiheit erleben soll – und dass die Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk, nicht von der Erde verschwinden möge.“ Ob dies so bleibt, ist existenziell für die ganze Welt. Ohne den Leuchtturm USA werden Freiheit und Demokratie weltweit nur schwer bestehen.