Jahrestag der US-Unabhängigkeit USA - 250 Jahre voller Widersprüche
Die Vereinigten Staaten feiern das 250. Jubiläum ihrer Unabhängigkeitserklärung - und sind zwischen hehren Idealen und manchmal dunkler Realität so gespalten wie eh und je.
Die Vereinigten Staaten feiern das 250. Jubiläum ihrer Unabhängigkeitserklärung - und sind zwischen hehren Idealen und manchmal dunkler Realität so gespalten wie eh und je.
Da stehen sie, die stolzen Herren, meist mit gepuderten Perücken, im Bewusstsein ihrer Bedeutung. Sie haben sich im Sommer 1776 in Philadelphia um ein Dokument versammelt, das Geschichte schreiben soll. Das Gemälde von John Trumbull zeigt die Präsentation der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vor den Delegierten, die sie einige Tage später am 4. Juli verabschieden werden. Es ist erst 40 Jahre nach dem Ereignis entstanden und spiegelt das von Anfang an grenzenlose Selbstbewusstsein der USA. Heute hängt es in der Rotunde des US-Kapitols.
Eine Gruppe von Experten hat das Grundsatzprogramm der AfD, ihre Wahlprogramme und die Parlamentsanträge analysiert. Auch Äußerungen von Funktionären wurden für das umfangreiche Gutachten ausgewertet. Kommt jetzt ein AFD-Verbotsantrag? Doch die Verfassungsorgane, die ein solches Verbot beantragen könnten, zögern. Was sind die Gründe?
Die AfD zieht mit aggressiver Polemik gegen andere Parteien zu Felde. So ist „Kartellparteien“ zu einer zentralen politischen Metapher avanciert. Was ursprünglich ein Fachbegriff in der Politikwissenschaft war, wird heute als populistisches Schlagwort missbraucht. Eine Spurensuche.