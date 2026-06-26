 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Das Narrativ ist alles!

Jörg Scheller über S21 Das Narrativ ist alles!

Jörg Scheller über S21: Das Narrativ ist alles!
1
Wenn es Slow Food gibt, warum dann nicht auch Slow Baustelle? Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

In Zeiten gnadenloser Beschleunigung und menschenfeindlichen Perfektionsdrucks ragt Stuttgart 21 auf als Leuchtturm der Entschleunigung und der Kritik am Leistungswahn.

Dieser Tage sorgt Stuttgart 21 wieder für gehässiges Rauschen im Blätterwald. „Peinlich für Deutschland“, titelte der Schweizer „Tages-Anzeiger“ angesichts weiterer Verspätungen, Pannen, Planungsfehler und Kostensteigerungen. Das Satiremagazin „Der Postillon“ ätzte genüsslich: „Nach 8 Monaten Bauzeit: Stuttgart-21-Nachbau in China eröffnet“. Die „Bild-Zeitung“ trauerte dem Bau des Berliner Flughafens hinterher, sei dieser im Vergleich zu Stuttgart 21 doch „super gelaufen“. In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ bekundete ein Pendler: „Nur der Tod ist schlimmer als Stuttgart 21“.

 

Aber wer wird sich denn über so banale Dinge wie die materiellen Realitäten des Bahnhofsbaus aufregen? Wer heutzutage etwas auf sich hält, konzentriert sich auf die Marketing-Metaphysik von Messaging, Framing, Branding, Positioning, Storytelling! Das „Narrativ“ ist alles! Und siehe da, schon ist Stuttgart 21 eine Erfolgsgeschichte.

Bahnhöfe gelten als „Kathedralen der Moderne“

In Zeiten gnadenloser Beschleunigung und menschenfeindlichen Perfektionsdrucks ragt Stuttgart 21 auf als Leuchtturm der Entschleunigung und der Kritik am westlich-modernen Leistungswahn. Zugleich bietet die Baustelle schon jetzt die avanciertesten aller Reisen an, nämlich Zeitreisen – zurück in die historische Normalität, als noch der Primat des menschlichen Maßes galt. Am Residenzschloss von Ludwigsburg werkelte man einst über ein Jahrhundert lang. Die Bauzeit des Neuen Schlosses Stuttgart währte 60 Jahre. Für die Fertigstellung ihres popeligen Doms benötigten die Kölner sogar mehr als 600 Jahre! In der Architekturtheorie gelten Bahnhöfe als „Kathedralen der Moderne“. So betrachtet, wäre selbst ein Stuttgart 2121 noch hinnehmbar.

Wenn es eine Kritik an Fast Fashion und Fast Food gibt, warum dann nicht auch eine an Fast Bahnhof? Und wenn es Slow Food gibt, warum dann nicht auch Slow Baustelle? Warum sollte man auf diejenigen einprügeln, die tiefenentspannt und mit liebenswerten menschlichen Makeln gegen die neoliberale Akzeleration ankämpfen?

Stuttgart 21 schaut nicht wie der kokainschnupfende Kapitalist auf die Welt, sondern mit der Langmut des Gottesfürchtigen, der über den Tellerrand seiner knappen Lebenszeit hinauszublicken vermag und sein Schicksal wie Hiob in die Hände jenes Herrn legt, dessen Wege, eingedenk der Schienenwege, nun mal unergründlich sind.

Und weil die Züge der Deutschen Bahn in den seltensten Fällen überhaupt abfahren und wenn, dann weder dort ankommen, wo sie hätten ankommen sollen, noch zu der Zeit, die im Fahrplan vorgesehen ist, spielt es sowieso keine große Rolle mehr, ob und wann der Bahnhof in physischer Form fertiggestellt wird.

Weitere Themen

Konzert in Stuttgart: Gitarrenvirtuose: So wars bei Alex Scholpp im Wizemann

Konzert in Stuttgart Gitarrenvirtuose: So war's bei Alex Scholpp im Wizemann

Der Stuttgarter Gitarrist Alex Scholpp spielt in unterschiedlichsten Bands. Jetzt ist er mit seinem Soloprojekt AL9X1 im Wizemann aufgetreten: Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert.
Von Alexander Ikrat
Nena: Sängerin bricht sich das Handgelenk – Auftritt bei Würth Open Air abgesagt

Nena Sängerin bricht sich das Handgelenk – Auftritt bei Würth Open Air abgesagt

Die Musikerin ist einem Instagram-Beitrag zufolge auf einem nassen Stein ausgerutscht. Am Freitagmorgen werde sie operiert. Ein Auftritt wird verschoben, ein anderer ist abgesagt.
Staatsgalerie Stuttgart: Zwischen Magie und Analyse: „Über Kunst“-Debatte zum Fotosommer Stuttgart

Staatsgalerie Stuttgart Zwischen Magie und Analyse: „Über Kunst“-Debatte zum Fotosommer Stuttgart

Herausragende Persönlichkeiten der Kunstszene präsentiert die Dialogreihe „Über Kunst“ unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart. Am 15. Juli geht es weiter.
Von Nikolai B. Forstbauer
BW: mehr Raubgrabungen: Immer mehr Raubgräber unterwegs

BW: mehr Raubgrabungen Immer mehr Raubgräber unterwegs

Seit Corona graben immer mehr Menschen nach Münzen und Goldschätzen. Das ist verboten, weshalb das LKA in Baden-Württemberg viel zu tun hat.
Von Adrienne Braun
„Ortstermin“ unserer Zeitung: Mit uns näher dran an Starkünstler Tim Berresheim bei Parri Blank in Stuttgart

„Ortstermin“ unserer Zeitung Mit uns näher dran an Starkünstler Tim Berresheim bei Parri Blank in Stuttgart

Wie nutzt man als Maler digitale Mittel? Tim Berresheim erläutert es – beim „Ortstermin“ unserer Zeitung in der Galerie Parri Blank. Sie können dabei sein.
Von Nikolai B. Forstbauer
Triller-Serie „Prisoner“: Leonie Benesch greift zur Waffe: „Es macht richtig Spaß – das war gruselig“

Triller-Serie „Prisoner“ Leonie Benesch greift zur Waffe: „Es macht richtig Spaß – das war gruselig“

In der Serie „Prisoner“ spielt Leonie Benesch eine Killerin. Im Interview spricht sie über den Reiz des Bösen und warum ihr Donald Trumps Nähe zu Hollywood-Konzernen Angst macht.
Von Gunther Reinhardt
Baden-Baden: „Bloom up!“: Wer kennt schon noch die Blumensymbolik!?

Baden-Baden: „Bloom up!“ Wer kennt schon noch die Blumensymbolik!?

Dass das Badische Landesmuseum die Kunsthalle Baden-Baden übernimmt, sorgte für viel Kritik. Wie ist die erste Ausstellung?
Von Adrienne Braun
Neu im Kino: Was taugt „Power Ballad – Der Song meines Lebens“?

Neu im Kino Was taugt „Power Ballad – Der Song meines Lebens“?

In „Power Ballad – Der Song meines Lebens“ erzählt John Carney, wie ein Lied zum Hit wird und trotzdem Ärger macht.
Von Kathrin Horster
Neu im Kino: Ein Fest der Fülle, Fantasie und Schönheit

Neu im Kino Ein Fest der Fülle, Fantasie und Schönheit

Wird Künstliche Intelligenz das Kino vernichten? Nein, sagt der chinesische Regisseur Bi Gan. Sein monumentaler Film „Resurrection“ will das beweisen.
Von Kathrin Horster
Tag der Architektur 2026: Stuttgarter Architekten zeigen Tiny Houses und preisgekrönte Bauten

Tag der Architektur 2026 Stuttgarter Architekten zeigen Tiny Houses und preisgekrönte Bauten

Einblicke erwünscht: interessante Wohnhäuser und andere geglückte Bauprojekte sind von außen – und innen – beim Tag der Architektur 2026 zu besichtigen. Wohin geht’s in Stuttgart?
Von Nicole Golombek
Weitere Artikel zu Stuttgart 21 Kolumne Kommentar
 
 