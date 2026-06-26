Jörg Scheller über S21: Das Narrativ ist alles!

Dieser Tage sorgt Stuttgart 21 wieder für gehässiges Rauschen im Blätterwald. „Peinlich für Deutschland“, titelte der Schweizer „Tages-Anzeiger“ angesichts weiterer Verspätungen, Pannen, Planungsfehler und Kostensteigerungen. Das Satiremagazin „Der Postillon“ ätzte genüsslich: „Nach 8 Monaten Bauzeit: Stuttgart-21-Nachbau in China eröffnet“. Die „Bild-Zeitung“ trauerte dem Bau des Berliner Flughafens hinterher, sei dieser im Vergleich zu Stuttgart 21 doch „super gelaufen“. In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ bekundete ein Pendler: „Nur der Tod ist schlimmer als Stuttgart 21“.

Aber wer wird sich denn über so banale Dinge wie die materiellen Realitäten des Bahnhofsbaus aufregen? Wer heutzutage etwas auf sich hält, konzentriert sich auf die Marketing-Metaphysik von Messaging, Framing, Branding, Positioning, Storytelling! Das „Narrativ“ ist alles! Und siehe da, schon ist Stuttgart 21 eine Erfolgsgeschichte.

Bahnhöfe gelten als „Kathedralen der Moderne“

In Zeiten gnadenloser Beschleunigung und menschenfeindlichen Perfektionsdrucks ragt Stuttgart 21 auf als Leuchtturm der Entschleunigung und der Kritik am westlich-modernen Leistungswahn. Zugleich bietet die Baustelle schon jetzt die avanciertesten aller Reisen an, nämlich Zeitreisen – zurück in die historische Normalität, als noch der Primat des menschlichen Maßes galt. Am Residenzschloss von Ludwigsburg werkelte man einst über ein Jahrhundert lang. Die Bauzeit des Neuen Schlosses Stuttgart währte 60 Jahre. Für die Fertigstellung ihres popeligen Doms benötigten die Kölner sogar mehr als 600 Jahre! In der Architekturtheorie gelten Bahnhöfe als „Kathedralen der Moderne“. So betrachtet, wäre selbst ein Stuttgart 2121 noch hinnehmbar.

Wenn es eine Kritik an Fast Fashion und Fast Food gibt, warum dann nicht auch eine an Fast Bahnhof? Und wenn es Slow Food gibt, warum dann nicht auch Slow Baustelle? Warum sollte man auf diejenigen einprügeln, die tiefenentspannt und mit liebenswerten menschlichen Makeln gegen die neoliberale Akzeleration ankämpfen?

Stuttgart 21 schaut nicht wie der kokainschnupfende Kapitalist auf die Welt, sondern mit der Langmut des Gottesfürchtigen, der über den Tellerrand seiner knappen Lebenszeit hinauszublicken vermag und sein Schicksal wie Hiob in die Hände jenes Herrn legt, dessen Wege, eingedenk der Schienenwege, nun mal unergründlich sind.

Und weil die Züge der Deutschen Bahn in den seltensten Fällen überhaupt abfahren und wenn, dann weder dort ankommen, wo sie hätten ankommen sollen, noch zu der Zeit, die im Fahrplan vorgesehen ist, spielt es sowieso keine große Rolle mehr, ob und wann der Bahnhof in physischer Form fertiggestellt wird.