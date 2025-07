Josef Eberle: Der liberale Patriarch

Es war Josef Eberle nicht an der Rottenburger Wiege gesungen worden, dereinst in Stuttgart zum bedeutenden Verleger und Publizisten aufzusteigen. Wer wie er im Jahr 1901 geboren wurde, fand sich hineingestoßen in eine stürmische, oft trostlose und entsetzliche Zeit. Sie unterzog ihn strenger Prüfungen, er bestand sie mit Bravour. Der NS-Diktatur beugte er sich nicht. Nach dem Krieg etablierte er die Stuttgarter Zeitung als wichtigstes Blatt im deutschen Südwesten – liberal in der Ausrichtung, radikal im Qualitätsanspruch. Man spielte in der Presse-Bundesliga, und zwar um die vorderen Plätze.