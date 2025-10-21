Sechs Bundesländern hat Bundeskanzler Friedrich Merz seine Antrittsvisite gemacht, bevor er nach Stuttgart kam. Darunter waren sein Heimatland Nordrhein-Westfalen und Baden-Württembergs ewiger Länder-Konkurrent Bayern. Doch schon unmittelbar, nachdem Merz in der Villa Reitzenstein die Hände aller Kabinettsmitglieder geschüttelt hat, ist das vergessen, so dezidiert hebt der Kanzler – „und das wird Markus Söder jetzt nicht so gerne hören“ – Baden-Württemberg als das Bundesland hervor, das „am meisten geprägt ist von Mittelstand, Industrie und Innovation.“