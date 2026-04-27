Ein ermordeter Verteidigungsminister und Angriffe in mehreren Städten im Land. Der Sahelstaat Mali erlebt eine neue Welle der Gewalt und eine folgenschwere Krise. Dabei sind die Ursachen für die Unruhen alt.
Islamisten und Tuareg-Rebellen haben in Mali folgenschwere Angriffe verübt. Unter anderem ermordeten sie am Wochenende den Verteidigungsminister der Militärregierung, Sadio Camara, und eroberten eigenen Angaben zufolge die Stadt Kidal im Norden. Fragen und Antworten rund um die Lage in Mali sowie zur Rolle der Religion im Land: