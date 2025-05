Kaufhof im Visier: Einzug erst 2034: OB Nopper deutet Ende für Büro-Projekt am Bahnhof an

Einzug erst 2034: OB Nopper deutet Ende für Büro-Projekt am Bahnhof an

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hat mit dem Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats, Tomas Brause, in einem Rundschreiben an die Belegschaft bestätigt, was man sich bisher im Rathaus nur hinter vorgehaltener Hand erzählt hat. „Nach dem Stand der Dinge“ sei ein Standortwechsel notwendig, um das Projekt Front Office Hub für 1200 Beschäftigte „möglichst zeitnah zu realisieren“. Dabei handelt es sich um ein laut Stadt „modernes, bürger- und mitarbeiterfreundliches Verwaltungszentrum“, das die Raumnot beseitigen soll. Ein Betriebsrestaurant und eine Kita waren vorgesehen, auch Personalwohnungen sollten geschaffen werden.