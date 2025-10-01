 
Klett-Passage Stuttgart S21 legt Toilettenanlage lahm

Klett-Passage Stuttgart: S21 legt Toilettenanlage lahm
Die Toilettenanlage in der Klett-Passage steht derzeit nicht zur Verfügung. Foto: Christian Milankovic

Seit Ende August sind die Toiletten in der Klett-Passage gesperrt. Beim Umbau des Hauptbahnhofs wurde deren Lüftung in Mitleidenschaft gezogen. Die Reparatur zieht sich weiter hin.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Wer es dieser Tage in der Klett-Passage dringend hat, steht vor verschlossenen Türen. Die öffentliche Toilettenanlage in der unterirdischen Passage ist gesperrt. Zu den Gründen für diese missliche Lage gibt es unterschiedliche Angaben: während auf einem Aushang die Rede von „anhaltenden Vandalismus“ ist, steht an der Tür nebenan zu lesen, die Toilettenanlage sei „wegen Wartungsarbeiten vorübergehend geschlossen“.

 

Bauarbeiten beschädigen Belüftungsrohr in Klett-Passage

Eine Nachfrage bei der für die Bedürfnisanstalt zuständigen Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) bringt Licht ins Dunkel. „Bauarbeiten an der Stuttgart-21-Baustelle, bei denen ein Belüftungsrohr im Boden beschädigt wurde“, seien ursächlich für die Schließung, erklärt ein AWS-Sachgebietsleiter auf Anfrage. Nach starken Regenfällen sei „Wasser über die Lüftungskanäle in die Anlage eingedrungen, wodurch die gesamte Lüftungsanlage defekt wurde“. Seit Ende August sind die Toiletten deswegen geschlossen.

Weitere Artikel zu Stuttgart Hauptbahnhof Stuttgart Klett-Passage Toilette Nahverkehr
 