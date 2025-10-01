Klett-Passage Stuttgart: S21 legt Toilettenanlage lahm

Wer es dieser Tage in der Klett-Passage dringend hat, steht vor verschlossenen Türen. Die öffentliche Toilettenanlage in der unterirdischen Passage ist gesperrt. Zu den Gründen für diese missliche Lage gibt es unterschiedliche Angaben: während auf einem Aushang die Rede von „anhaltenden Vandalismus“ ist, steht an der Tür nebenan zu lesen, die Toilettenanlage sei „wegen Wartungsarbeiten vorübergehend geschlossen“.

Bauarbeiten beschädigen Belüftungsrohr in Klett-Passage Eine Nachfrage bei der für die Bedürfnisanstalt zuständigen Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) bringt Licht ins Dunkel. „Bauarbeiten an der Stuttgart-21-Baustelle, bei denen ein Belüftungsrohr im Boden beschädigt wurde“, seien ursächlich für die Schließung, erklärt ein AWS-Sachgebietsleiter auf Anfrage. Nach starken Regenfällen sei „Wasser über die Lüftungskanäle in die Anlage eingedrungen, wodurch die gesamte Lüftungsanlage defekt wurde“. Seit Ende August sind die Toiletten deswegen geschlossen.

Bei der Deutschen Bahn bestätigt ein Sprecher den Vorgang. Der Schaden ist bei der Sanierung des Bonatzbaus entstanden. Diese Baustelle gehört zwar formal nicht zu Stuttgart21 sondern ist ein eigenständiges Projekt, wird aber natürlich zusammen mit dem großen Bahnhofsumbau betrachtet. als zu dem großen Umbau des Bahnhofs gehörend wahrgenommen. Wer die Kosten der Reparatur trage, werde noch geklärt, so der Bahnsprecher.

Reparatur bis Ende Oktober 2025 abgeschlossen

Bereits geklärt ist hingegen die Dauer der Einschränkung. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Reparaturarbeiten bis Ende Oktober 2025 abgeschlossen werden können und die Anlage dann wieder vollständig zur Verfügung steht“, heißt es bei der AWS.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Großbaustellen rund um den Bahnhof die Klett-Passage in Mitleidenschaft ziehen. Im Juni hat ein Wasserschaden einer Bäckereifiliale im Untergrund den Garaus gemacht. Das Geschäft hat nie wieder geöffnet. Das liegt aber nicht an den langwierigen Reparaturarbeiten, sondern daran, dass die Fläche für die Umbauarbeiten am Bahnhof gebraucht wird.