Bahnpersonal, Rettungskräfte und Polizisten leben gefährlich. Attacken auf Uniformträger und andere öffentlich Bedienstete häufen sich. Was sind die Gründe?
Aktuelle Schlagzeilen illustrieren einen üblen Trend: Anfang Februar wurde ein Zugbegleiter in einem Regionalexpress nahe Kaiserslautern angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt. Er starb später an den Folgen des Übergriffs. Polizisten erleben täglich Hunderte von gewalttätigen Attacken. Selbst Rettungskräfte werden immer häufiger behelligt. Gefährdet sind auch Lehrer.