Klimaschutz in Esslingen: Was hilft gegen die Sommerhitze beim Einkaufsbummel in der City?

Die Diagnose der kommunalen Stabsstelle für Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist eindeutig: „Das Klima in Esslingen wird in den nächsten Jahrzehnten wärmer, saisonal trockener und klimatisch extremer. Es verändert unseren Alltag heute und in Zukunft spürbar.“ Trotz hoch gesteckter Klimaziele muss sich die Stadt Gedanken machen, wie sie der zunehmenden Hitzebelastung gerade in der Innenstadt begegnen kann. Die Ratsfraktion der Grünen hatte die Stadtverwaltung aufgefordert, Vorschläge zum Hitzeschutz in Einkaufsstraßen vorzulegen. Im Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz (ABMK) kam das Thema nun aufs Tapet. Patentlösungen sind nicht in Sicht – zumal in Zeiten knapper Kassen.