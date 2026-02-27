In Stuttgart-Mitte gibt es den Wunsch, das Schwallbauwerk der Bahn innovativ zu begrünen. Allerdings ist dies nicht die einzige Idee für das Betongebilde an prominenter Stelle.
27.02.2026 - 10:57 Uhr
Als Frank Schweizer gesehen hat, dass das sogenannte Schwallbauwerk an der Willy-Brandt-Straße eingerüstet ist, schrillten bei ihm die Alarmglocken. „Ich will nicht sagen, dass ich panisch bin, aber ich bin besorgt“, sagt der Stuttgarter, der unter anderem beim Verein Casa Schützenplatz im Kernerviertel aktiv ist.