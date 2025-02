Was wünscht der Knigge beim Niesen?

Bei Benimmregeln gehen Meinungen schnell auseinander. So ein Thema ist auch der Knigge beim Niesen. Welche Benimmregeln nun beim Niesen wirklich gelten, erfahren sie hier im Artikel.

Matthias Kemter 05.02.2025 - 13:53 Uhr

Ob beim Essen, im Büro oder auf festlichen Anlässen, gute Manieren und die richtigen Umgangsformen sind wichtig, denn schließlich möchte sich keiner von uns blamieren und in ein Fettnäpfchen treten. Allerdings ist es oft gar nicht so leicht zu wissen, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten soll, da sich einige Dinge einfach eingebürgert haben und man dazu dann auch noch verschiedene Antworten zu den richtigen Verhaltensweisen bekommt.