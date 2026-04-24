Koalitionsverhandlungen Wie weit ist Grün-Schwarz mit dem Koalitionsvertrag?
Anderthalb Wochen saßen die Fachgruppen von Grünen und CDU nun in der Sparkassenakademie beisammen. Langsam scheint die neue alte Koalition in die Spur zu finden.
Anderthalb Wochen saßen die Fachgruppen von Grünen und CDU nun in der Sparkassenakademie beisammen. Langsam scheint die neue alte Koalition in die Spur zu finden.
Nach wochenlangen Sondierungsgesprächen folgt nun alles einem engen Takt. Vor anderthalb Wochen gingen der Wahlgewinner Cem Özdemir (Grüne) und CDU-Landeschef Manuel Hagel zum ersten Mal in die Koalitionsgespräche. In dieser Woche tagten die 14 Facharbeitsgruppen und waren gehalten, bis zu diesem Wochenende Ergebnisse zu liefern. Das scheint zu gelingen. Kommende Woche trifft sich wieder die Hauptverhandlungsgruppe. Anfang Mai könnte der Koalitionsvertrag stehen.