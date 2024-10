Es gibt gleich mehrere Neuigkeiten in diesem Jahr: Mehr Frauen unter den Top 100, mit Düsseldorf hat die Rolling-Pin-Convention, eine Fachmesse der Gastronomie, einen neuen Austragungsort gefunden. Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung ist die Verleihung der „Best Chefs Germany“ – und wenn sich in den letzten Jahren stets Kevin Fehling, Joachim Wissler und Tim Raue auf den vorderen Plätzen abgewechselt haben, gibt es da etwas frischen Wind. Tim Raue geht als Sieger hervor, gefolgt von Jan Hartwig, auf Platz 3 landet Joachim Wissler.

Das hier ist die Top 20:

Lesen Sie auch

1. Tim Raue | Tim Raue | Berlin

2. Jan Hartwig | Restaurant JAN – Jan Hartwig | München

3. Joachim Wissler | Vendôme | Bergisch Gladbach

4. Matteo Ferrantino | bianc | Hamburg

5. Thomas Imbusch | 100/200 Kitchen | Hamburg

6. Jan-Philipp Berner | Söl’ring Hof | Rantum

7. Tobias Bätz | AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz | Wirsberg

8. Marco Müller | Rutz | Berlin

9. Sigi Schelling | Werneckhof | München

10. Kevin Fehling | The Table | Hamburg

11. Sven Elverfeld | Aqua | Wolfsburg

12. Christian Bau | Victor’s Fine Dining by Christian Bau | Perl-Nennig

13. Benjamin Chmura | Tantris | München

14. Edip Sigl | ES:SENZ | Grassau

15. Torsten Michel | Schwarzwaldstube | Baiersbronn

16. Bobby Bräuer | EssZimmer | München

17. Alina Meissner Bebrout | bi:braud | Ulm

18. Clemens Rambichler | Sonnora | Dreis

19. Tohru Nakamura | Tohru in der Schreiberei | München

20. Rosina Ostler | Alois – Dallmayr Fine Dining | München

Die Köchin aus dem Alois in München wurde zudem als Newcomerin des Jahres geehrt. Siggi Schelling bekam die Auszeichnung „Female Chef of the Year“, Maître des Jahres wurde Jürgen Haberle aus dem Tantris und als Pâtissier des Jahres wird Stefan Leitner aus dem Restaurant Bareiss in Baiersbronn ausgezeichnet.

Pâtissier des Jahres wird Stefan Leitner aus dem Restaurant Bareiss. Foto: www.guenterstandl.de/www.guenterstandl.de

Gastronomen des Jahres sind Thomas Mack und Frank Müller aus dem Europa-Park in Rust, als nachhaltigstes Restaurant geht das 100/200 in Hamburg von Thomas Imbusch hervor. Marc Haeberlin aus der Auberge de l’Ill wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet.