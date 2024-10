Die Bundesregierung muss ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr senken. Wirtschaftsminister Habeck hofft auf Besserung in 2025. Doch da bleiben zwei große Fragezeichen, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent.

Tobias Peter 09.10.2024 - 18:08 Uhr

Dass die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose deutlich nach unten korrigieren muss, ist besorgniserregend – auch wenn dieser Schritt längst nicht mehr überraschend kommt. Die wohl freundlichste Umschreibung der Situation in diesem Herbst ist: Die Erholung kommt – aber eben etwas später. Dramatischer ließe es sich so ausdrücken: Deutschland erinnert mit Blick auf die Konjunktur an jemanden, der hingefallen ist und jetzt nur langsam wieder hochkommt. Und der künftig schlimmstenfalls an Krücken gehen muss.