OB Nopper hatte das Ende für das Verwaltungszentrum am Bahnhof angedeutet. Der Eigentümer präsentiert nun aber neue Argumente.

Sind der Stuttgarter OB Frank Nopper (CDU) und der Gesamtpersonalratsvorsitzende Tomas Brause zu früh auf Distanz zum Gelände der ehemaligen Bahndirektion für das Großprojekt „Front Office Hub“gegangen? Am 28. April haben sie in einem Rundschreiben an die Belegschaft betont, „nach dem Stand der Dinge“ sei ein Standortwechsel nötig, um das „moderne, bürger- und mitarbeiterfreundliche Verwaltungszentrum“ für 1200 Beschäftigte samt Betriebsrestaurant, Kita und Wohnungen zeitnah realisieren zu können.