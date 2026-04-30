Gasheizungen sollen erlaubt bleiben, Vermieter aber einen Teil der Rechnung bezahlen: Die Pläne der Bundesregierung stoßen auch auf Kritik. Daten zeigen, wen sie in BW stark betreffen.
30.04.2026 - 16:36 Uhr
Im Streit um die Reform des Heizungsgesetzes hat sich die Koalition auf eine Aufteilung von fossilen Heizkosten geeinigt: Wenn Vermieter künftig eine neue Heizung einbauen und dabei weiter auf Gas oder Öl setzen, müssen sie einen Teil der laufenden Kosten übernehmen – und nicht mehr primär die Mieter. Diesen Kompromiss haben CDU und SPD am Donnerstagmorgen bekanntgegeben.