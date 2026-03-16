Natalie Pfau-Weller folgt als Präsidentin des Blasmusikverbands Esslingen auf Markus Grübel, der nach 20 Jahren nicht mehr kandidiert hat. Grübel ist jetzt Ehrenpräsident.
16.03.2026 - 10:48 Uhr
20 Jahre lang war der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Grübel Präsident des Blasmusikverbands Esslingen, hat nun aber auf eine Wiederwahl verzichtet. Neue Präsidentin ist die CDU-Landtagsabgeordnete Natalie Pfau-Weller. In der Jahreshauptversammlung erklärte Grübel: „Ein Ehrenamt nach langer Zeit zu beenden, ist gut und richtig. Insbesondere dann, wenn das Haus bestellt ist und man sicher sein kann, dass die Arbeit gut fortgeführt wird.“