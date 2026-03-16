Natalie Pfau-Weller folgt als Präsidentin des Blasmusikverbands Esslingen auf Markus Grübel, der nach 20 Jahren nicht mehr kandidiert hat. Grübel ist jetzt Ehrenpräsident.

20 Jahre lang war der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Grübel Präsident des Blasmusikverbands Esslingen, hat nun aber auf eine Wiederwahl verzichtet. Neue Präsidentin ist die CDU-Landtagsabgeordnete Natalie Pfau-Weller. In der Jahreshauptversammlung erklärte Grübel: „Ein Ehrenamt nach langer Zeit zu beenden, ist gut und richtig. Insbesondere dann, wenn das Haus bestellt ist und man sicher sein kann, dass die Arbeit gut fortgeführt wird.“

Grübel hat den Verband erfolgreich geführt: Der Verbandsmarsch „Wie schön ES klingt“ wurde komponiert, das Musikzentrum Baden-Württemberg ins Verbandsgebiet nach Plochingen verlegt und die Geschäftsstelle dort angesiedelt. Ihm ist es zudem gelungen, zusammen mit dem Chorverband Karl Pfaff, einen Zuschuss des Landkreises zu erhalten, der die Musikverbände für eine Generation von der Mietzahlung freistellt.

Vor-Corona-Niveau fast wieder erreicht

Zudem mussten die Herausforderungen der Coronazeit bewältigt werden. „Mit kreativen Lösungen ist es gelungen, viele Jugendliche bei der Stange zu halten. Und trotz eines Rückgangs bei den Neuzugängen haben wird nun fast wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht“, zeigte sich Grübel zufrieden.

Der Blasmusikverband Esslingen umfasst rund 50 Musikvereine mit 3890 aktiven Musikerinnen und Musikern in 175 Orchestern sowie 5800 passive Mitglieder. Und er hat ein funktionierendes Präsidium, das laut Grübel „mit Freude und als tolles Team seiner Arbeit nachgeht“. Die gemeinsamen Anstrengungen seien kein Selbstzweck, sondern dienten dazu, gute Rahmenbedingungen für die Vereine sowie für die Musikerinnen und Musiker, gerade auch im Jugendbereich, zu schaffen.

Pfau-Weller: Wertschätzung fürs kulturelle Ehrenamt

Die Versammlung wählte Markus Grübel zum Ehrenpräsidenten. Zudem wurde er mit der Golden-Ehrenmedaille des Blasmusikverbands Baden-Württemberg ausgezeichnet. Auch als Ehrenpräsident will Grübel den Verband weiter unterstützen. Zu seiner Nachfolgerin wurde die Kirchheimer Landtagsabgeordnete Natalie Pfau-Weller einstimmig gewählt.

In ihrer Vorstellung erklärte Pfau-Weller, dass Blasmusik für sie „Heimat, Gemeinschaft und oft auch Familie ist“. So werde sie sich als Politikerin für gute Rahmenbedingungen einsetzen und dafür, „dass das kulturelle Ehrenamt die Wertschätzung bekommt, die es verdient“. Als Präsidentin wolle sie eine starke Stimme für die Blasmusik sein: „Für unsere Vereine, für die Nachwuchsarbeit und für die Menschen, die diese Gemeinschaft tragen.“