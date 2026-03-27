Der Bund bezahlt die freiwillige Teilnahme an Integrationskursen nicht mehr. Kritik kommt nun auch von mehreren Oberbürgermeistern im Kreis Esslingen.
Die Kritik an der Einschränkung von Integrationskursen reißt nicht ab. In einem Schreiben sprechen sich nun die Rathauschefs mehrerer Kommunen im Kreis Esslingen für eine Rückkehr zum bisherigen Modell aus. Sie fordern, dass eine freiwillige Teilnahme weiterhin bezahlt wird. Das Bundesinnenministerium übernimmt für Migrantinnen und Migranten keine Kosten für Deutschkurse mehr, sofern sie nicht von einer Behörde zur Teilnahme verpflichtet wurden. Wie aus einem Schreiben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hervorgeht, werden Asylbewerber, Geduldete, Menschen aus der Ukraine sowie Unionsbürger nicht mehr zugelassen.