Johannes Kretschmann, Sohn von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, will für wenige Wochen in den Bundestag nachrücken. Der Tod seiner Parteikollegin trübt die Freude über den kurzen Ausflug von Sigmaringen nach Berlin.

Florian Dürr 22.01.2025 - 06:00 Uhr

Dass Kandidaten von der Landesliste in den Bundestag nachrücken, ist eigentlich keine große Sache, das passiert in einer Legislaturperiode immer wieder. Doch heißt der Nachrücker Kretschmann, sieht das anders aus: Johannes Kretschmann, der Sohn von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne), will nun über eben jene Liste – kurz vor den vorgezogenen Wahlen am 23. Februar – noch den Sprung in den Bundestag schaffen. Nach eigenen Angaben übernimmt der 46-jährige Kommunalpolitiker den Platz der Bundestagsabgeordneten Stephanie Aeffner, die vor wenigen Tagen im Alter von 48 Jahren gestorben war.