US-Präsident Donald Trump und der Iran verkünden die Einigung auf ein Rahmenabkommen für ein Kriegs-Ende. Wie es jetzt weitergeht - und woran ein Frieden noch scheitern könnte.
15.06.2026 - 06:20 Uhr
Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die am 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump verkündete Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans Atomprogramm zum Thema haben. Wenige Stunden zuvor hatte in dem Krieg noch eine weitere Eskalation gedroht.