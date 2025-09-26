Krise der Autoindustrie Wenn Giganten straucheln
Die Autobranche ist Krisen gewohnt. Doch Verwerfungen wie derzeit haben eine neue Qualität. Dennoch bewegt sich die Politik weiter in ihren gewohnten Bahnen.
Krisen gehören für die Autobranche zum Geschäft. Ob nach dem Wiedervereinigungsboom der 90er Jahre, in der Finanzkrise ab 2008 oder während Corona – stets schien ihr letztes Stündchen geschlagen zu haben. Doch am Ende ging die deutsche Autobranche aus Krisen meist gestärkt hervor und erzielte Rekordgewinne.