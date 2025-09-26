 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Wenn Giganten straucheln

Krise der Autoindustrie Wenn Giganten straucheln

Krise der Autoindustrie: Wenn Giganten straucheln
1
Personalchef Stefan Grosch hat die Aufgabe, den massiven Stellenabbau bei Bosch umzusetzen und öffentlich zu vertreten. Foto: picture alliance/dpa

Die Autobranche ist Krisen gewohnt. Doch Verwerfungen wie derzeit haben eine neue Qualität. Dennoch bewegt sich die Politik weiter in ihren gewohnten Bahnen.

Automobilwirtschaft/Maschinenbau : Klaus Köster (kö)

Krisen gehören für die Autobranche zum Geschäft. Ob nach dem Wiedervereinigungsboom der 90er Jahre, in der Finanzkrise ab 2008 oder während Corona – stets schien ihr letztes Stündchen geschlagen zu haben. Doch am Ende ging die deutsche Autobranche aus Krisen meist gestärkt hervor und erzielte Rekordgewinne.

 

Diese gestählte Branche fällt also nicht um, wenn es hart auf hart kommt. Allerdings lässt sich aus dieser Erkenntnis auch ein anderer Schluss ziehen: Wenn nun selbst krisenerprobte Hersteller reihenweise in die Knie gehen, handelt es sich offenbar um mehr als das übliche Auf und Ab. Der Branche, die von Erfindungen lebt, droht das Geld für Zukunftstechnologien auszugehen – und auch das Interesse. Viele Ingenieurinnen und Ingenieure, aber auch Uni-Absolventen, die vor kurzem noch händeringend gesucht wurden, finden nur noch schwer eine Stelle. Es geht nicht nur um Zahlen.

Arbeitsministerin Bärbel Bas bezeichnete eine Forderung von Bundeskanzler Friedrich Merz als „Bullshit“. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Stuttgarter Bosch-Konzern, der schon im vergangenen Jahr ein Sparprogramm nach den anderen auflegte, forciert den Personalabbau nochmals massiv, baut in Deutschland 13 000 Stellen zusätzlich ab und schließt das Werk Waiblingen. Porsche gab erst vor Monaten einen massiven Stellenabbau bekannt, verhandelt bereits über weitere Kürzungen und macht mit der hochmodernen Batteriefabrik in Kirchentellinsfurt einen ihrer einstigen Hoffnungsträger dicht. Selbst Entlassungen sind somit kein Tabu mehr in Zeiten, da der einstige Rendite-Star nur noch anstrebt, wenigstens nicht in die Verlustzone zu stürzen. Auch Mercedes spart massiv.

Unsere Empfehlung für Sie

Vorstand und Betriebsrat einig: So sieht das Sparpaket von Mercedes aus

Vorstand und Betriebsrat einig So sieht das Sparpaket von Mercedes aus

Verlängerte Jobgarantie, Abfindungsprogramm, niedrigere Gehaltserhöhung und eine Nullrunde für Führungskräfte: Wir berichten exklusiv, welche Maßnahmen auf die Beschäftigten von Mercedes-Benz zukommen.

Gewiss, China ist binnen weniger Jahre vom Großabnehmer zum Konkurrenten geworden. Doch hausgemachte Fehler kommen hinzu. Die Strategie, Luxusautos in die E-Mobilität umzusiedeln, scheitert bisher sowohl bei Porsche wie bei Mercedes – das trifft beide Hersteller ins Mark. Und Bosch hat sich, wie der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer zu Recht kritisiert, in den vergangenen Jahren zu oft mutlos bei Zukunftstechnologien gezeigt – eigentlich die Kernkompetenz schlechthin. Aus dem Rennen um die Batteriezelle, eine Schlüsseltechnologie fürs E-Auto, zog Bosch sich zurück, bevor es begann. Die fürs autonome Fahren wichtige Laser-Sensortechnologie Lidar gab man schon vor längerem weitgehend auf.

Förderung in USA und China, Hürden in der EU

Während China Technologien fördert und die USA ihre Industrie durch Zölle massiv bevorzugen, zwingt die EU ihre Firmen auf einen Hindernis-Parcours voller Verbote und Strafen. Die europäische Autoindustrie kämpfte jahrelang gegen Milliardenstrafen der EU, falls die Käufer E-Autos nicht in den Stückzahlen abnehmen, wie man sich das Brüsseler Berlaymont-Gebäude ausgemalt hatte. Ihre eigenen Hausaufgaben dagegen vernachlässigt die Politik bis heute sträflich.

Unsere Empfehlung für Sie

Sparprogramm: Porsche streicht 1900 Arbeitsplätze in der Region Stuttgart

Sparprogramm Porsche streicht 1900 Arbeitsplätze in der Region Stuttgart

Der Stuttgarter Sportwagenhersteller will an den Standorten Zuffenhausen und Weissach rund 1900 Stellen abbauen. Betroffen sind nach Informationen unserer Zeitung alle Geschäftsbereiche.

Den einen Hebel, mit dem sich die Perspektiven verbessern lassen, gibt es nicht – was die Politik nur zu gern als Vorwand für eigene Untätigkeit nutzt. Und dsas, obwohl der Aderlass bei den Industriejobs kein Ende findet und das einstige Wirtschaftswunderland Deutschland bereits ins dritte Rezessionsjahr in Folge abgesackt ist.

Selbst wenn Deutschland die überfällige Reform seiner Sozialsysteme – die Arbeit zusätzlich verteuern – in Angriff nähme, bliebe ein riesiger Kostenunterschied zwischen uns und China. Doch Sozialpolitik wird hierzulande nicht als Wirtschaftspolitik gedacht, weshalb die Arbeitsministerin die Forderung nach Kostensenkungen auch in entwaffnender Offenheit als „Bullshit“ bezeichnet.

Ein Umdenken wäre nicht die Lösung, aber ein wichtiger Schritt. Die Frage ist nur: Wie viele Weckrufe braucht es noch?

Weitere Themen

Bosch-Beschäftigte fragen sich: Soll ich die Abfindung annehmen?

Bosch-Beschäftigte fragen sich Soll ich die Abfindung annehmen?

Der Konzern streicht allein in Deutschland 13.000 zusätzliche Stellen, vor allem in der Region. Viele von ihnen dürften Abfindungsangebote erhalten. Wie geht man damit um?
Von Klaus Köster
Netze-BW-Chef Jörg Reichert: „Wir fürchten, dass wir anstehende Investitionen nicht mehr stemmen können“

Netze-BW-Chef Jörg Reichert „Wir fürchten, dass wir anstehende Investitionen nicht mehr stemmen können“

Die Energiebranche schlägt Alarm. Pläne der Netzagentur für Netzgelte könnten die Kapitalbeschaffung erschweren, fürchtet Netze-BW-Chef Jörg Reichert im Interview.
Von Annika Grah
Beben beim Weltmarktführer: Bosch steht vor der größten Zerreißprobe der Firmengeschichte

Beben beim Weltmarktführer Bosch steht vor der größten Zerreißprobe der Firmengeschichte

Dieser Schock sitzt tief. Können bei Bosch Geschäftsführung und Belegschaft nach Bekanntwerden des XXL-Stellenabbaus überhaupt wieder zusammenfinden? Wie geht es jetzt weiter?
Von Peter Stolterfoht und Sascha Maier
Mahle-Aufsichtsrat: Michael Macht folgt auf Heinz K. Junker

Mahle-Aufsichtsrat Michael Macht folgt auf Heinz K. Junker

Der Zulieferer Mahle erhält einen neuen Aufsichtsratschef – einen alten Bekannten in der Automobilindustrie, der mal für kurze Zeit in der allerersten Reihe stand.
Von Matthias Schiermeyer
Stellenabbau bei Bosch: Beschäftigte sprechen im Video über Zukunftsängste

Stellenabbau bei Bosch Beschäftigte sprechen im Video über Zukunftsängste

Der Technologiekonzern Bosch gibt massiven Stellenabbau bekannt. Wir haben mit Beschäftigten am Standort Stuttgart über ihre Gedanken und Gefühle gesprochen.
Von Julia Paasch, Christoph Müller und Sascha Maier
Stellenabbau bei Bosch: Tränen, Existenzangst, Wut: Bosch-Mitarbeiter nach Hiobsbotschaft am Boden﻿

Stellenabbau bei Bosch Tränen, Existenzangst, Wut: Bosch-Mitarbeiter nach Hiobsbotschaft am Boden﻿

Der Stellenabbau bei Bosch ist für die Mitarbeiter eine Zäsur. Beim Schichtwechsel am Freitagmorgen in Feuerbach wird klar: Hier herrscht jetzt Zukunftsangst.
Von Sascha Maier
Soziale Medien: Trump-nahe Investoren wollen Tiktok übernehmen

Soziale Medien Trump-nahe Investoren wollen Tiktok übernehmen

Eine Gruppe von mit Donald Trump verbündeten Investoren soll in den USA die Videoplattform Tiktok kontrollieren. Ein entsprechendes Dekret unterzeichnete der Präsident am Donnerstag.
Stellenabbau bei Bosch: Wo fallen die 13.000 Jobs weg?

Stellenabbau bei Bosch Wo will der Konzern die Jobs abbauen?

Der Autozulieferer Bosch reagiert auf die Krise in der Automobilindustrie mit einem drastischen Sparprogramm. Bis 2030 sollen weltweit rund 13.000 Stellen wegfallen. Welche Standorte sind betroffen?
Von Lukas Böhl
Stellenabbau bei Bosch: Ein Technologie-Riese verliert seine Größe

Stellenabbau bei Bosch Ein Technologie-Riese verliert seine Größe

Seit knapp 140 Jahren ist Bosch der Inbegriff von Erfindergeist. Doch nicht mehr innovativ sind die Sparmaßnahmen, die nur noch Stellenabbau und Schließung zu kennen scheinen.
Von Peter Stolterfoht
Abbau von 13.000 weiteren Stellen: Bosch-Betriebsrat lehnt Sparpaket ab und kündigt „heißen Herbst“ an

Abbau von 13.000 weiteren Stellen Bosch-Betriebsrat lehnt Sparpaket ab und kündigt „heißen Herbst“ an

Bei den Bosch-Betriebsversammlungen flossen nach der Hiobsbotschaft Tränen. Die Arbeitnehmervertreter fordern, bei der Wettbewerbsfähigkeit nicht nur an Sparprogramme zu denken.
Von Klaus Köster
Weitere Artikel zu Mercedes-Benz Bosch Porsche Krise Stellenabbau Kommentar Automobile
 