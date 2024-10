Das Restaurant im Künstlerhaus musste eine Zwangspause einlegen, weil die Stadt als Gebäudeeigentümerin die Reperaturen nicht in Angriff nahm. Das Lokal Wine Not ging wegen den langen Bearbeitungszeiten der Behörden insolvent.

Kathrin Haasis 02.10.2024 - 18:48 Uhr

Im Juli war Sebastian Werning noch hoffnungsfroh. Zumindest klang sein Eintrag bei Instagram so: „Die Stadt arbeitet an einer Lösung, sodass diese Unterbrechung so kurz wie möglich ist“, verkündete er auf der Plattform, als er sein Restaurant im Künstlerhaus schließen musste. In der Küche herrschte dicke Luft, weil die entsprechende Anlage nicht funktionierte. Die Verwaltung hätte sich als Eigentümerin des Hauses darum kümmern müssen. Aber es tat sich monatelang nichts. Immerhin konnte er die Eigeninitiative ergreifen, von 8. Oktober an gibt es im Künstlerhaus deshalb wieder Mittagstisch und Menüs am Abend. Bei Wine Not im Westen Stuttgarts führte die langsam mahlende Bürokratie zur Insolvenz: Auch eineinhalb Jahre nach der Eröffnung des Lokals war die beantragte Nutzungsänderung nicht zu bekommen. „Es nimmt uns sehr mit“, sagt Mitinhaber Marc Müller.