Foto: Caviar and More

Kaviar aus Stuttgart? Gibt es bei der Kulinart im Römerkastell. Die zweitägige Messe hat wieder viel für Genießer zu bieten. Auch Schoko-Gugelhupfe, Salatsoßen oder Pesto bringen die Aussteller mit.

Kathrin Haasis 14.11.2024 - 16:40 Uhr

Für Andreas Walter ist die Kulinart etwas Besonderes – und die einzige Publikumsmesse, an der er teilnimmt. Kaviar ist die Spezialität, die der Stuttgarter Händler mit seiner Firma Caviar and more hauptsächlich an Gourmetköche verkauft. Seit bald zehn Jahren lässt er aber auch die Besucher im Römerkastell in Bad Cannstatt davon kosten. Erstmals präsentiert Andreas Walter bei der Kulinart die edle Sorte Ossetra Imperial, eine 50-Gramm-Dose des Störrogens kostet 95 Euro, sowie Hering-Kaviar, der „ein spannendes Rauch-Aroma“ hat. „Folgen Sie Ihrem guten Geschmack“, heißt passenderweise das Motto der diesjährigen Messe, die am Samstag und am Sonntag, 16. und 17. November, in der Phönixhalle stattfindet.