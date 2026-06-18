Die Bemühungen der Landeshauptstadt um schwarze Zahlen entwickeln manch exotische Blüte. Diese dürfte zu Frust bei den Beschäftigen führen.

Mit neuen Büros will die Landeshauptstadt ihre Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen, Mitarbeitende zum Beispiel in der ausgedünnten Ausländerbehörde bei der Stange halten und an neuen Plätzen mit moderner IT (und KI) Effizienzen heben. Dazu hat sie zum Beispiel den Bollwerk genannten Bürokomplex der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) an der Fritz-Elsas-Straße für ein Vierteljahrhundert angemietet - für eine Million Euro pro Monat. Der Bau heißt jetzt übrigens verwaltungsintern „Green Roof Office“.

Insgesamt plant Stuttgart 70 neue Stellen

Wir können die für Mitte 2027 geplante Eröffnung nicht durchführen“, informierte Verwaltungsbürgermeister Fabian Mayer (CDU) den Gemeinderat. Der Grund: Die zum Betrieb notwendigen Stellen seien zum Doppelhaushalt 2026/2027 nicht geschaffen worden. Insgesamt soll es in den zwei Jahren stadtweit rund 70 neue Stellen geben. Das Kontingent für das für die Kantinen zuständige Haupt- und Personalamt reiche „für eine vollständige Besetzung bei Weitem nicht aus“, heißte es. Tatsächlich geht es um 9,65 Stellen, hauptsächlich an- und ungelernte Kräfte in der Entgeltrguppe 3 (monatlich bis rund 3400 Euro).

Bis 2031 sollen rund 700 Millionen gespart werden

Das Regierungspräsidium hat den Haushalt inzwischen freigegeben, fordert aber angesichts horrender Kreditaufnahmen einen verschärften Konsolidierungskurs. 2025 hat die Stadt laut OB Frank Nopper (CDU) 699 Millionen Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Mit einer neuen Organisationsstruktur („Sicherungskonzept 2031+“)will man bis 2031 rund 700 Millionen Euro einsparen - dem Rasenmäherprinzip will die Verwaltung dabei nicht erneut huldigen.

CDU: Neue Kantine „nicht zu rechtfertigen“

Der Aufbau einer neuen Kantine sei „in Anbetracht der Situation nicht zu rechtfertigen“, sagt CDU-Fraktionschef Alexander Kotz. Schließlich werde die Stadt „in den nächsten Jahren eher weniger als mehr Mitarbeiter haben“. Daher schlage er vor, das Betriebsrestaurant zu streichen. Die Frage sei nur, was man dann mit dem Raum mache?

Die Essensversorgung rund um das Bollwerk (Berliner Platz) befindet Petra Rühle von den Grünen „gut“, außerdem könne man andere städtische Kantinen mit der Stadtbahn in zwei Halten erreichen. Die Frage sei nur, was man mit den Küchengeräten anfange? Matthias Oechsner (FDP) findet gemeinsame Mahlzeiten zwar wichtig, wegen der „guten Gespräche, die einen weiterbringen“ und der höheren Mitarbeiterzufriedenheit. Allerdings sei die Frage, wie gut die städtischen Kantinen überhaupt ausgelastet seien?

Spaghetti Bolognese zählt zu den beliebtesten Gerichten in Kantinen. Auch die Currywurst landet im Ranking weit vorne. Im sanierten Verwaltungsgebäude der Stadt bleiben die Teller allerdings leer. Foto: Wolf von Dewitz/dpa

SPD/Volt und das Linksbündnis halten die Debatte für „absurd“ (Jasmin Meergans, SPD/Volt). Neue Küche am neuen Standort, dafür die Schließung einer kleineren alten im nahen Tiefbauamt und nicht abwendbare Mietzahlungen, da sei die verweigerte Inbetriebnahme „ein Affront gegen die Beschäftigten“. Die Entscheidung sei „haarsträubend“, so Johanna Tiarks (Linke). Die Frage sei, was man tatsächlich spare?

Personalrat: Frust für Mitarbeiter wegen Kantinen-Stopp

Nicht allzu viel laut Hauptamtsleiter Bernd Reichert. Jedenfalls dann nicht, wenn man einen Caterer holen wollte oder versuche, die Belegschaft in Kantinen umliegender Betriebe unterzubringen. Denn dann komme man auf einen „ähnlichen Preis“.

„Die Mitarbeiter verlassen sich darauf, dass hier eine Kantine kommt“, sagte Personalratsvorsitzender Tomas Brause. Entsprechend groß werde nun der Frust sein. In der Debatte zuvor hatte er daran erinnert, dass die Stadt 2032 den Höhepunkt bei der Zahl der Altersabgänge erreichen werde und daher alles tun müsse, um ausgebildete Leute zu halten. Bürgermeister Mayer hatte darauf hingewiesen, dass bis 2028 zwar 500 Stellen entfallen sollen, die Stadt aber nach wie vor in vielen Bereichen qualifizierte Kräfte suche.

Entscheidung erst Ende 2027?

Die Kantinenräume samt Lager schlagen laut Verwaltungsvorlage (mit Nebenkosten) mit rund 486.000 Euro im Jahr zu Buche. Dazu kommt die Abschreibung für die Küchengeräte. Man könne die Fläche als Aufenthalts- oder Besprechungsraum nutzen, sagte Rafael Sänger. Der Leiter des Liegenschaftsamtes bat den Rat um eine „langfristige Lösung“. Bis das Gebäude voll belegt sei, schreibe man 2028. Er rate dazu, das Thema in den Haushalt 2028/2029 zu schieben. Dann wird der Gemeinderat erneut über neue Stellen entscheiden, womöglich auch für das Betriebsrestaurant im „Green Roof Office“. „Sie können das ja beantragen“, spielte Fabian Mayer den Ball zu den Fraktionen. Bis dahin „legen wir das auf Eis“.