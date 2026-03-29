Julian Nagelsmann will, dass sich die Nationalmannschaft für die WM einspielt. Dennoch muss der Bundestrainer in Stuttgart einiges Bedenken bei seiner Startelf.

Carlos Ubina 29.03.2026 - 17:35 Uhr

Einspielen für die WM – so lautet das Leitmotiv für die Länderspiele im März. Das hat Julian Nagelsmann in den vergangenen Tagen mehrfach betont. Somit ist davon auszugehen, dass der Bundestrainer nach dem 4:3 in der Schweiz drei Tage später an diesem Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart gegen Ghana nicht zu viele Veränderungen in seiner Startelf vornimmt.