Das Regierungspräsidium hat ein Angebot des Eigentümers für die Landeserstaufnahme erhalten. Der Gemeinderat diskutiert am 5. Dezember.

Konstantin Schwarz 22.11.2024 - 14:50 Uhr

In der Landeshauptstadt wird ein weiterer Standort für die Nutzung als Landeserstaufnahmeeinrichtung (Lea) für Flüchtlinge geprüft. Dabei handelt es sich nach Auskunft des Regierungspräsidiums Stuttgart (RP) um das Hotel Holiday Inn in Weilimdorf. Bisher hatte die Behörde in Stuttgart Büroimmobilien in den Blick genommen, die umgebaut werden müssen.