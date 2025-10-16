Die FDP im Landtag zerrt die Schanzacker-Petition ins Rampenlicht und bittet zur Abstimmung. Das Ergebnis: Die Petition ist vom Tisch und die FDP teilt aus.

Die Gegner der geplanten Landeserstaufnahmestelle (Lea) zwischen Tamm, Asperg und Ludwigsburg dürften über die neuesten Entwicklungen alles andere als erfreut sein. Am Donnerstag hat der Landtag von Baden-Württemberg in einer Plenarsitzung eine Petition der Bürgermeister von Asperg und Tamm abgelehnt. Der Versuch der beiden Rathauschefs, die Planungen für die Unterkunft zu stoppen, ist damit endgültig gescheitert. Nun richtet sich scharfe Kritik der FDP gegen die politischen Mitbewerber – auch gegen die CDU.

Bereits im Juli hatte sich der Petitionsausschuss des Landes an den Tammer Bürgermeister Martin Bernhard und seinen Asperger Kollegen Christian Eiberger gewandt. Ihre Forderung, auf dem Schanzacker keine Landeserstaufnahmeeinrichtung oder sonstige Erstaufnahme für Geflüchtete zu errichten, könne nicht „abgeholfen werden“, hieß es damals knapp. Die beiden Bürgermeister reagierten verärgert über diese kurze und abschlägige Antwort. Das Thema schien damit erledigt.

„Tief enttäuscht“: Kritik an der CDU

Doch dann trat die FDP im Landtag auf den Plan und zerrte die Petition noch einmal ins Rampenlicht. Während der Plenarsitzung am Donnerstag forderte sie, dass nicht einfach pauschal über die Eingabe entschieden, sondern gesondert und namentlich darüber abgestimmt wird. Die FDP stimmte für die Petition, am Ende lehnte der Landtag diese jedoch mehrheitlich ab.

Ein Ergebnis, das die FDP nun nutzt, um die politische Konkurrenz zu kritisieren. Von den Abgeordneten der Grünen habe er es mit Blick auf frühere Beiträge zur Lea nicht anders erwartet, schreibt der Ludwigsburger FDP-Landtagskandidat Wolfgang Vogt in einer Pressemitteilung. „Aber vom Abstimmungsverhalten vieler Abgeordneter der CDU-Fraktion bin ich tief enttäuscht.“

Die Abstimmung wäre eine Chance für die CDU gewesen, diesen Reden auch Taten folgen zu lassen, so Vogt. „Wenn Sonntagsreden und tatsächliches Abstimmungsverhalten im Parlament soweit auseinander fallen, muss man sich über wachsende Politikverdrossenheit nicht wundern“, sagt Wolfgang Vogt.