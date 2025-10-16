Die FDP im Landtag zerrt die Schanzacker-Petition ins Rampenlicht und bittet zur Abstimmung. Das Ergebnis: Die Petition ist vom Tisch und die FDP teilt aus.
16.10.2025 - 17:37 Uhr
Die Gegner der geplanten Landeserstaufnahmestelle (Lea) zwischen Tamm, Asperg und Ludwigsburg dürften über die neuesten Entwicklungen alles andere als erfreut sein. Am Donnerstag hat der Landtag von Baden-Württemberg in einer Plenarsitzung eine Petition der Bürgermeister von Asperg und Tamm abgelehnt. Der Versuch der beiden Rathauschefs, die Planungen für die Unterkunft zu stoppen, ist damit endgültig gescheitert. Nun richtet sich scharfe Kritik der FDP gegen die politischen Mitbewerber – auch gegen die CDU.