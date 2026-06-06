Landesparteitag in Heidenheim: Die AfD sieht sich auf ungebremstem Höhenflug

Überbordendes Selbstbewusstsein angesichts der aktuellen Umfragen und eine erkennbar konsolidierte Landespartei nach den Querelen der vergangenen Jahre: Beim AfD-Parteitag am Samstag in Heidenheim klopfte sich die Südwest-AfD angesichts der jüngsten Wahlergebnisse bei Bundes- und vor allem der Landtagswahl mächtig auf die eigenen Schultern. Die Tonlage setzt gleich zu Beginn die Co-Partei- und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel: „Das Jahr 2026 ist ein entscheidendes Jahr für die AfD. Erste Jahreshälfte haben wir bereits große Erfolge verbuchen können. In der zweiten Jahreshälfte erwartet uns historisches. Wir werden Geschichte schreiben in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.“ Sie versprach, dass man dort künftig zwei Ministerpräsidenten stellen werde. Der Parteitag, inzwischen als Delegiertenparteitag organisiert, lief wie am Schnürchen. Er war bereits am frühen Samstagabend beendet, obwohl er zweitägig angesetzt war.

Rhetorische Blumen gab es von Weidel für ihre baden-württembergischen Parteifreunde, vor allem für den Spitzenkandidaten im Landtagswahlkampf, dem später vom Parteitag mit 91 Prozent Ja-Stimmen wiedergewählten Co-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier. Der Bundestagsabgeordnete ist seit vielen Jahren ein Gefolgsmann Weidels. „Ihr habt einen fulminanten Job gemacht, ich möchte mich bei Markus Frohnmaier für einen aufopfernden Wahlkampf bedanken. Er hat sich in allen Fernsehrunden hervorragend geschlagen.“ Aber sie vergaß auch nicht das Lob für Emil Sänze, den ebenfalls wiedergewählten Co-Landesvorsitzenden. Jener habe die Partei befriedet. Sänze und Frohnmaier führen die AfD seit Juli 2022. Seit dem turbulenten Parteitag von Rottweil 2024 hat das Lager um Frohnmaier und Sänze die Mehrheit auch im Landesvorstand.

Frohnmaier nennt Weidel „künftige Bundeskanzlerin“

Frohnmaier revanchierte sich, nannte Weidel die „künftige Bundeskanzlerin“. Der Außenexperte der Bundestagsfraktion berichtete von seiner jüngsten Reise zum Wirtschaftsgipfel in St. Petersburg und von Gesprächen mit dem russischen Gazprom-Chef Alexei Miller. Jener habe zugesagt, „wenn wir das wollen, wenn wir in Regierungsverantwortung sind, dann können wir innerhalb von drei Monaten über die funktionierende Pipeline wieder Gas beziehen.“

Frohnmaier sieht auch in Baden-Württemberg die AfD auf dem Weg zur Macht: „Ich verspreche euch eines, wenn der Özdemir und der Hagel noch ein paar Jahre in Verantwortung sind, wird auch der letzte merken, dass die nicht gut sind für unsere Heimat.“

AfD zählt 9000 Mitglieder im Land

Heidenheim war schon mal Ort von AfD-Parteitagen, zuletzt 2019, als sich die AfD Baden-Württemberg selbstzerstörerischen Streit lieferte. Damals wurde ein ungleiches Gespann, der bürgerlich-konservative Bernd Gögel und der Rechtsaußen Dirk Spaniel zu Landesvorsitzenden gewählt. Die beiden Lager, das rechtsnationale und das bürgerlich-konservative um den damaligen Bundessprecher Jörg Meuthen standen sich unversöhnlich gegenüber. Meuthen trat bereits im Januar 2022 aus, Gögel ist auf dem politischen Altenteil, Spaniel verließ die Partei im Oktober 2024.

Die Bilanz des Landesvorstands für die vergangenen beiden Jahre fiel aus Sicht der allermeisten Delegierten glänzend aus. Inzwischen hat die Partei, die in Baden-Württemberg als rechtsextremer Verdachtsfall gilt, die Grenze von 9000 Mitgliedern überschritten. Die Finanzlage ist konsolidiert, angesichts der Wahlerfolge strömt viel mehr staatliche Wahlkampfkostenerstattung in die Kassen. Auch die Spendenlage hat sich verbessert. Bei einem Wahlkampfessen von Alice Weidel mit Unternehmern habe man 70.000 Euro als Spenden eingenommen, so Frohnmaier zufrieden.

Streit um Ludwigsburger Erbschaft abgekanzelt

Geschäftsmäßig ging es durch die Vorstandswahlen und die Satzungsanträge, geschäftsmäßig wurde auch in wenigen Minuten der Finanzskandal im Stuttgarter Kreisverband behandelt. Dort hatte der bisherige Schatzmeister offenbar in die Kasse gegriffen und einen „deutlich sechsstelligen Schaden“ verursacht, so der stellvertretende Vorsitzende Martin Hess. Der Landesvorstand enthob vor Wochen den Kreisvorstand seines Amtes, Sänze sah ein „Organversagen“ im Kreisverband, der Parteitag billigte die Amtsenthebung. Mit einem Antrag, in dem es um den Umgang mit einer Erbschaft ging, wollte sich der Parteitag nicht befassen. Das Thema sei „abgeschlossen“, so die Mehrheitsmeinung.

Vor der Halle war am Samstagmorgen der „Adenauer-Bus" der Aktivistenorganisation „Zentrum für politische Schönheit" vorgefahren, ein umgebauter ehemaliger Gefängnistransporter. Einst machte er Schlagzeilen, weil er lautstark 2025 das Weidel-Sommerinterview der ARD störte, nun beschallte er die Halle in Heidenheim. Später kam noch drei Gegendemonstrationen dazu, sie blieben alle friedlich.

Markige Worte gab es durch AfD-Politiker in der Halle vor allem in Richtung amtierende Bundesregierung. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wurde als „Lügenkanzler“ bezeichnet, Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) wurde attackiert, wegen ihrer auf Migration bezogene Äußerung „gegen ein Einheitsgrau beziehungsweise -braun in der Gesellschaft“. Vize Martin Hess dazu: „Wer uns alle in die Nähe von Nazis rückt, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank.“ Und Markus Frohnmaier betonte am Ende des Parteitags gegenüber Journalisten: Man müsse sich auf Wahlkampf vorbereiten, da ja nicht auszuschließen sei, dass im kommenden Jahr die Berliner Koalition platze.