Die Koalitionspartner der Landesregierung planen bis zu 60 neue Stellen für die Ministerien. Dabei wollen sie dort eigentlich Personal abbauen.
Die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg weckt bereits kurz nach dem Start Zweifel an ihrem Ziel, das Personal in den Ministerien spürbar zu reduzieren. Entgegen der Ankündigung im Koalitionsvertrag, die Zahl der Beschäftigten bis zum Ende der Legislaturperiode „um mindestens fünf Prozent zu reduzieren“, wollen Grüne und CDU erst einmal neue Stellen schaffen. Beide Partner haben sich im Zuge der Koalitionsverhandlungen jeweils bis zu 30 neue Stellen für ihre Ressorts zugestanden, insgesamt also bis zu 60. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigten Sprecher von Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und seinem Stellvertreter, Innenminister Manuel Hagel (CDU). Begründet wird dies mit der Bildung der neuen Landesregierung, die zusätzliches Personal erfordere.